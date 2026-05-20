Центр Ярославля перекроют для автомобилистов для проведения забега. Карта

В субботу, 23 мая, движение по центральным улицам в Ярославле перекроют для проведения X Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» (6+). Основной маршрут пройдет по берегу Которосли, а также историческим локациям.
Как предупредили в мэрии Ярославля, с 19:00 22 мая и до 16:00 23 мая на улицах запретят стоянку, а с 05:00 до 16:00 23 мая введут ограничение движения авто. Такие меры вводится для безопасности участников.
Какие улицы перекроют для забега:
Волжская набережная (от Волжского спуска до Которосльной набережной, нижний и верхний ярус);
Которосльная набережная (от Которосльной набережной до улицы Володарского, нижний и верхний ярус);
площадь Челюскинцев (от улицы Почтовой до дома № 2/1 по Которосльной набережной);
проезд от дома № 5 по площади Челюскинцев до Которосльной набережной;
Подзеленье;
Первомайская (от улицы Революционной до Которосльной набережной).
Напомним, полумарафон начнется одновременно во всех регионах России — от Камчатки до Калининграда. Участники могут выбрать четыре дистанции: один километр, пять километров, десять километров и 21,1 километра.
«Маршруты проложены с видом на самые знаковые места города. Участники смогут увидеть Которосльную набережную, парк Подзеленье, Успенский собор, Ярославский музей-заповедник и другие достопримечательности города», — ранее рассказывали организаторы забега.
