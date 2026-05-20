Центр Ярославля перекроют для автомобилистов для проведения забега. Карта

Стало известно, какие улицы перекроют для забега в Ярославле

Андрей Бортко / NGS.RU

В субботу, 23 мая, движение по центральным улицам в Ярославле перекроют для проведения X Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» (6+). Основной маршрут пройдет по берегу Которосли, а также историческим локациям.

Как предупредили в мэрии Ярославля, с 19:00 22 мая и до 16:00 23 мая на улицах запретят стоянку, а с 05:00 до 16:00 23 мая введут ограничение движения авто. Такие меры вводится для безопасности участников.

Какие улицы перекроют для забега:

  • Волжская набережная (от Волжского спуска до Которосльной набережной, нижний и верхний ярус);

  • Которосльная набережная (от Которосльной набережной до улицы Володарского, нижний и верхний ярус);

  • площадь Челюскинцев (от улицы Почтовой до дома № 2/1 по Которосльной набережной);

  • проезд от дома № 5 по площади Челюскинцев до Которосльной набережной;

  • Подзеленье;

  • Первомайская (от улицы Революционной до Которосльной набережной).

Какие улицы перекроют в Ярославле в день X Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»

мэрия Ярославля

Напомним, полумарафон начнется одновременно во всех регионах России — от Камчатки до Калининграда. Участники могут выбрать четыре дистанции: один километр, пять километров, десять километров и 21,1 километра.

«Маршруты проложены с видом на самые знаковые места города. Участники смогут увидеть Которосльную набережную, парк Подзеленье, Успенский собор, Ярославский музей-заповедник и другие достопримечательности города», — ранее рассказывали организаторы забега.

Маршрут забега проляжет по Которосльной набережной

Забег.РФ

Регистрация на полумарафон «ЗаБег.РФ» доступна на сайте.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
15 минут
Как же достали зти бегуны!Что им на стадионе не бегается ведь для них строили и содержат.
