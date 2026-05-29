Дороги и транспорт Детям разрешили ездить поездами без взрослых: что изменится с 1 июня

Родителям объявили, как воспользоваться услугой

137
Начиная с 1 июня 2026 года дети в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать без сопровождения взрослых. Нововведения анонсировали в «Российских железных дорогах» (РЖД).

«С 1 июня наши юные пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых в дневных поездах дальнего следования. Услуга будет действовать в том числе в поездах „Аврора“, „Буревестник“, „Ласточка“ и „Финист“», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что в пути за несовершеннолетними будут следить начальник поезда и проводник. По прибытии ребенка передадут тому человеку, который был указан в заявлении.

Заявку можно будет подать в билетной кассе, но не позднее чем за трое суток до отправления поезда со станции. При посадке попросят предъявить документ, на который оформлен билет, и квитанцию об оплате услуги. Также понадобятся оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку. Их выдадут в кассе.

Кроме возможности путешествовать без взрослых, для несовершеннолетних сейчас действуют скидки на поездки, напомнил глава Минтранса Андрей Никитин. Например, в поездах дальнего следования дети до пяти лет имеют возможность путешествовать бесплатно. Для детей от пяти до десяти лет действует скидка 65%, а за пассажиров от десяти до восемнадцати лет нужно уплатить только половину цены билета.

Перелет по России бесплатный для детей в возрасте до двух лет. При этом на международных рейсах для них распространяется скидка 90%. За несовершеннолетних от 2 до 12 лет взрослые заплатят половину стоимости билета.

Проезд в общественном транспорте предложили сделать бесплатным во время цифровых сбоев в работе платежных сервисов и терминалов. Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Артем Прокофьев. Подробности мы рассказали в этом материале.

Анатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
РЖД Пассажир Билеты за проезд Ласточка
Комментарии
1
Гость
14 минут
Граждане родители! Не отпускайте без крайней необходимости детей одних в дальний путь. Не то нынче время!
