«Детишки своенравные»: водитель школьного автобуса в селе — о разнице поколений, зарплате и деревне

Анатолий Курганкин живет в селе Розовка Омского района и 24 года работает водителем в местной школе. Возит детей и из своей деревни, и из соседних.

В профессию пришел в сложные нулевые. Компания, где трудился в то время, разорилась. Нужно было как-то кормить семью, поэтому и устроился водителем школьного автобуса. Признаётся, что работа эта непростая: в каждой поездке чувствуется большая ответственность за жизни детей. Зато не бывает скучно: ученики всегда с радостью рассказывают истории и веселят водителя.

«Сейчас детишки своенравные. Взять наши другие автобусы — где-то почерканы сиденья, что-то написано. У меня же этого пока что нет. Я слежу за автобусом, чистоту поддерживаю. И дети приходят, они видят, что чисто, не стараются там накидать что-то. Я думаю, это всё равно в мозгу у них отложится: не надо сорить, где чисто. Не надо порядок наводить, просто чистоту поддерживайте — и всё», — говорит Анатолий.

О смене места работы Анатолий Борисович думал только один раз. Ему предложили хорошую зарплату, но пришлось бы каждый день ездить в Омск. Это водителя не устроило. Говорит, что город вообще не любит. В деревне и люди добрее, и жить проще.