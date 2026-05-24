Экс-игрок «Спартака» попал в аварию: его машина столкнулась с Porsche и перевернулась

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников попал в аварию Источник: РЕН ТВ

Бывший нападающий футбольного «Спартака», чемпион юниорского Евро-2006 Александр Прудников попал в ДТП в Москве. Об этом сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал «112». Прудников на своем Voyahe Dream столкнулся с Porsche, и его машина перевернулась. Авария случилась на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов.

Судя по кадрам с места, госпитализация спортсмену не понадобилась. Александр в состоянии общаться с полицией.

За три часа до аварии Прудников обсуждал с журналистами «Матч ТВ» сегодняшний матч его родной команды (Александр — воспитанник академии «Спартака») против «Краснодара» в финале Кубка России. Он затруднился назвать фаворита и сказал, что ждет серьезную борьбу.

