НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

4 м/c,

зап.

 752мм 46%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Чествование «Локомотива». Онлайн
Погибли в пожаре
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Подрались у магазина — видео
Как отметить свадьбу в Ярославле
Обзор немецкого теплохода
Отдохнула в Таиланде
Нет горячей воды
Афиша на выходные
Дороги и транспорт Экс-игрок «Спартака» попал в аварию: его машина столкнулась с Porsche и перевернулась

Экс-игрок «Спартака» попал в аварию: его машина столкнулась с Porsche и перевернулась

За три часа до аварии Прудников обсуждал с журналистами сегодняшний матч в финале Кубка России

134
Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников попал в аварию | Источник: РЕН ТВБывший игрок «Спартака» Александр Прудников попал в аварию | Источник: РЕН ТВ

Бывший игрок «Спартака» Александр Прудников попал в аварию

Источник:

РЕН ТВ

Бывший нападающий футбольного «Спартака», чемпион юниорского Евро-2006 Александр Прудников попал в ДТП в Москве. Об этом сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал «112». Прудников на своем Voyahe Dream столкнулся с Porsche, и его машина перевернулась. Авария случилась на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов.

Перевернутая машина Прудникова | Источник: 112 / TelegramПеревернутая машина Прудникова | Источник: 112 / Telegram

Перевернутая машина Прудникова

Источник:

112 / Telegram

Судя по кадрам с места, госпитализация спортсмену не понадобилась. Александр в состоянии общаться с полицией.

Александр Прудников общается с полицейскими

Источник:

112 / Telegram

За три часа до аварии Прудников обсуждал с журналистами «Матч ТВ» сегодняшний матч его родной команды (Александр — воспитанник академии «Спартака») против «Краснодара» в финале Кубка России. Он затруднился назвать фаворита и сказал, что ждет серьезную борьбу.

Кадры с места ДТП

Источник:

112 / Telegram

Матч скоро начнется, и мы уже запустили онлайн-трансляцию. Пока что зрители собираются в «Лужниках», разминают голосовые связки кричалками и ждут яркой игры.

На автограф-сессию прибыли итальянские звезды Андреа Пирло и Марко Матерацци, а также российский игрок Артем Дзюба. Когда-то Прудников временно выиграл у него конкуренцию в команде, но выстроить такую же успешную карьеру не сумел.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Футбол Авария Спартак Москва Артем Дзюба
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
18 минут
в желудке империи все на авто от десяти лимонов?
Гость
5 минут
А за чем это здесь ? Вам писать не о чем !
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Рекомендуем