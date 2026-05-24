Дороги и транспорт Транспорт в Ярославле «Просто плакала и ждала»: ярославна рассказала, что делать, если забыл вещи в автобусе

«Просто плакала и ждала»: ярославна рассказала, что делать, если забыл вещи в автобусе

В ГКУ ЯО «Организатор перевозок» дали четкую инструкцию

Как вернуть оставленные в автобусе вещи

Как вернуть оставленные в автобусе вещи

Анастасия Сорогина, Кирилл Поверинов / 76.RU

Учительница английского из Ярославля Анастасия Сорогина рассказала 76.RU, что делать, если забыл вещи в автобусе. В такую ситуацию девушка попала лично — забыла в автобусе № 56 сумку. Более того, Анастасия не обратила внимания на бортовой номер автобуса, что усложнило поиски.

Учитывая свой опыт, Анастасия посоветовала в такой ситуации сразу бежать за автобусом. Если водителя остановить не получится, то можно хотя бы увидеть номер. Его необходимо сообщить в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

«Им нужно кратко описать ситуацию и попросить дать номер обслуживающей компании. Мне повезло — дали номер маршрута № 56, где мне попалась просто потрясающая девушка Елена. Она в кратчайшие сроки постаралась мне помочь и полностью вошла в мое положение, поняла меня, несмотря на мои слезы и истерики», — поделилась Анастасия.

«Незабываемый опыт»

После разговора с диспетчером ярославна отправилась на конечную остановку маршрута № 56, чтобы попытать удачу. Задача была следующая — ждать любой автобус и спрашивать про сумку.

Тут начались приключения и незабываемый опыт общения с водителями. Я познакомилась с замечательными людьми, которые, бросив свой обед, пытались успокоить и помочь мне, плачущей, с севшим телефоном (что усложнило задачу поиска сумки). Поговорив с водителями и посидев у них в охлажденных кондиционером автобусах, я вышла на жару и ждала, не знаю чего, наверное, часа полтора. Просто плакала и ждала.

«Заботливых, как мама»

Пытаясь успокоиться, ярославна отправилась в столовую. По ее рассказу, гости заведения к ситуации отнеслись с пониманием, старались поддержать, что поразило учительницу.

«Я оказалась в окружении настоящих мужчин и заботливых, как мама, женщин, которые напоили меня чаем, усадили за стол, дали зарядку. Мужчины тоже сели рядом. Обычные работяги пытались придумать, как найти сумку плачущей девушки. Отдельное им всем спасибо!» — поблагодарила Анастасия.

В кафе девушка зарядила телефон и позвонила маме. Вместе с ней Анастасия отправилась в полицию, но до ведомства не доехали.

На полпути (за остановку до выхода) мне поступает долгожданный звонок. Диспетчер Елена: «Ваша сумка нашлась! Маршрут № 56 сменили на № 85, и водитель будет на вашей остановке через 40 минут!» Я была готова отдать диспетчеру все свои деньги!

Неприятная история девушке в итоге запомнилась с положительной стороны.

«Вся ситуация показала мне, как самые простые люди оказываются самыми близкими в такой неприятной ситуации. Я надеюсь, что мне не просто повезло, я надеюсь, что в таких ситуациях мы всецело можем положиться на „ЯрТранспорт“, обычных людей и прекрасных работников», — добавила Анастасия.

Как вернуть забытые в автобусе вещи — инструкция

В ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» на запрос 76.RU поделились инструкцией, как вернуть оставленные в автобусе вещи.

«Водители могут и не обнаружить пропажи. Могут другие пассажиры забрать», — предупредили в ГКУ ЯО «Организатор перевозок».

Для начала стоит обратиться в справочную ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» по телефону (4852) 30-40-95 и назвать номер маршрута. В ответ предоставят номер диспетчерской компании-перевозчика, которая обслуживает маршрут.


Согласно инструкции: при обнаружении вещей водитель обязан вызвать полицию и передать найденное сотрудникам.

По этому же номеру можно узнать подробную информацию об утере.

График работы организации:

  • понедельник — четверг: с 08:30 до 17:30;

  • пятница: с 08:30 до 16:30.

В нерабочее время организации можно написать в соцсетях.

Екатерина Тарыгина
