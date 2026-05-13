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Дороги и транспорт Проблема Дорогой кроссовер из автосалона стал набором запчастей. Водителю внезапно аннулировали ПТС на исправную машину

Дорогой кроссовер из автосалона стал набором запчастей. Водителю внезапно аннулировали ПТС на исправную машину

Рассказываем, как так вышло и можно ли обезопасить себя от подобного

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Автомобиль был куплен в автосалоне | Источник: Филипп Сапегин / E1.RUАвтомобиль был куплен в автосалоне | Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Автомобиль был куплен в автосалоне

Источник:

Филипп Сапегин / E1.RU

Военнослужащий и ветеран боевых действий Павел внезапно узнал, что его Skoda Kodiaq, купленная в автосалоне еще в 2024 году, перестала быть автомобилем. У кроссовера аннулировали электронный ПТС, и по закону он из транспортного средства превратился в набор запчастей. Шокированный автомобилист стал разбираться в деталях. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

ЭПТС — это «цифровой паспорт» авто, запись в государственной базе данных, которая заменяет бумажный ПТС. Только статус «действующий» дает право ставить машину на учет и ездить по дорогам. Если паспорт аннулирован, автомобиль юридически перестает существовать. Его нельзя зарегистрировать в ГИБДД, застраховать или законно продать.

Выписка с подтверждением об аннулировании ЭПТС | Источник: читатель E1.RUВыписка с подтверждением об аннулировании ЭПТС | Источник: читатель E1.RU

Выписка с подтверждением об аннулировании ЭПТС

Источник:

читатель E1.RU

Всё началось с того, что на электронный ящик Павла пришло письмо с уведомлением о внесении изменений в ЭПТС:

«На сайте электронных паспортов в личном кабинете я открыл паспорт. И увидел, что у него статус „аннулирован“, — рассказал автовладелец. — Я начал разбираться почему. И нашел ответ, что документ был изменен на основании письма, полученного от Ростовской таможни».

Поскольку уведомление об аннулировании ЭПТС не содержало никаких подробностей, Павел стал обзванивать ростовских таможенников. С трудом ему удалось связаться с ведомством, где ему объяснили, что таможня обнаружила недоимку таможенного утильсбора у человека, который ввез машину Павла из Казахстана еще в 2024 году. И для повторной активации ЭПТС необходимо заплатить определенную сумму.

Письмо от таможенников, в котором они сообщили о миллионной задолженности&nbsp;— ее нужно оплатить в федеральное казначейство | Источник: читатель E1.RUПисьмо от таможенников, в котором они сообщили о миллионной задолженности&nbsp;— ее нужно оплатить в федеральное казначейство | Источник: читатель E1.RU

Письмо от таможенников, в котором они сообщили о миллионной задолженности — ее нужно оплатить в федеральное казначейство

Источник:

читатель E1.RU

«В связи с выявленным фактом неполной уплаты утилизационного сбора за колесное транспортное средство Skoda Kodiaq сумма, подлежащая доплате, составляет 1,1 миллиона рублей», — сказано в официальном ответе таможенников.

Павел подсчитал, сколько придется заплатить за активацию ЭПТС. Сумма получилась солидная | Источник: читатель E1.RUПавел подсчитал, сколько придется заплатить за активацию ЭПТС. Сумма получилась солидная | Источник: читатель E1.RU

Павел подсчитал, сколько придется заплатить за активацию ЭПТС. Сумма получилась солидная

Источник:

читатель E1.RU

Павел стал считать. Арифметика оказалась занимательная: на момент растаможки автомобиля в 2024 году недоимка составила 481 тысячу рублей, плюс накопились пени в 1 миллион 195 тысяч рублей. В итоге получилась сумма в 1 миллион 677 тысяч — за повторную легализацию Skoda, купленной за 4 миллиона в автосалоне.

«Физик» купил у «физика»

Более подробное расследование, проведенное Павлом, показало, что его Skoda была куплена в Казахстане, в городе Шымкент, у некоего гражданина Мармыжона за 3,9 миллиона рублей. Покупателем кроссовера выступил житель ЛНР по фамилии Сорокин. Он-то и ввез в Россию авто и уплатил утильсбор. В таможенном ордере была записана сумма в 300 тысяч рублей.

Буквально через месяц Сорокин перепродал автомобиль индивидуальному предпринимателю, который, в свою очередь, выставил его на продажу в автосалоне. В августе 2024-го ту самую Skoda купила дочь Павла, который впоследствии зарегистрировал машину на себя в ГИБДД. Никаких проблем при этом не возникло.

В таможенном ордере указано, что при ввозе Skoda за нее заплатили 300 тысяч рублей утильсбора | Источник: читатель E1.RUВ таможенном ордере указано, что при ввозе Skoda за нее заплатили 300 тысяч рублей утильсбора | Источник: читатель E1.RU

В таможенном ордере указано, что при ввозе Skoda за нее заплатили 300 тысяч рублей утильсбора

Источник:

читатель E1.RU

Получилась запутанная ситуация: таможня обнаружила недоимку таможенного сбора у гражданина Сорокина. А крайним при этом остался Павел, заплативший за авто и проездивший на нем два года.

«Таможня аннулировала ЭПТС до устранения задолженности. Я пошел в автосалон, где купил машину, и попросил контакты этого Сорокина. Их мне не дали», — уточнил Павел.

По стране таких историй — тысячи

Председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук уверен: в ситуации Павла неизбежно судебное разбирательство. По его словам, только так можно разобраться во всех нюансах, которыми руководствовались таможенники при перерасчете утильсбора.

Одна из логичных версий: ведомство выявило факт неоднократного ввоза Сорокиным автомобилей для перепродажи. Поэтому было решено пересчитать ему утильсбор по коммерческому тарифу, более дорогому. Так могла образоваться недоимка, которая и стала проблемой для Павла.

«Дешевый утилизационный сбор предполагается в том случае, если машина ввозится для личных нужд. Но в таком случае вступает обязанность на годичное владение автомобилем. А тот, кто ввозил Skoda в РФ, не владел им этот срок. Отсюда могли появиться и претензии таможни, — объяснил Кирилл Форманчук. — По факту теперь утильсбор не оплачен, и это является основанием для аннулирования ЭПТС. Действия таможенников законны».

По словам автоюриста, покупатель импортного автомобиля обязан знать законы, регулирующие правила его ввоза в страну. В этом смысле нельзя считать какого-либо автовладельца пострадавшим, поскольку на момент покупки авто нужно проверить историю машины.

Федеральная таможенная служба рекомендует перед ввозом автомобиля или его покупкой ознакомиться на официальном сайте с порядком уплаты утильсбора и проявлять должную осмотрительность.

Еще важно помнить, что в странах, которые входят в Евразийский таможенный союз (Казахстан — в их числе), действуют свои принципы начисления пошлин и зачастую нет ряда платежей, например НДС, акцизов, утилизационных сборов.

Поэтому в предыдущие годы при ввозе дорогого автомобиля в Россию можно было сэкономить до 20–30% стоимости. Требовалось только заплатить утильсбор, рассчитанный таможней. Но с апреля 2024 года российские власти эту лазейку прикрыли: всю разницу в НДС, акцизе и пошлинах стали приплюсовывать к утилизационному сбору. А через некоторое время ФТС стала массово взыскивать с импортеров и хозяев машин разницу в платежах, которые не были удержаны.

Срок давности по недоимкам утильсбора составляет 3 года, поэтому требования о доплатах могут приходить людям, которые ввозили автомобили еще в 2023 году. В случае с импортом из Казахстана вопрос в большей степени касается машин, попавших в Россию после апреля 2024 года, когда изменились правила вычисления утильсбора.

Чем закончится история Павла и его Skoda, пока неясно. Автосалон, где он купил машину, пошел клиенту навстречу. В поддержку Павлу назначили юриста, который по доверенности будет судиться с таможней. Возможно, в суде удастся обжаловать аннулирование ЭПТС автомобиля, но никаких гарантий успеха нет.

ПО ТЕМЕ
Роман МарьяненкоРоман Марьяненко
Роман Марьяненко
Редактор раздела «Дороги и транспорт» E1.RU
Skoda Екатеринбург ПТС Таможня Налог Утильсбор Импорт
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Комментарии
3
Гость
13 мая, 18:57
Вот что за страна? Что за законы в интересах мошенников? Впечатление, что мошенники законы эти и принимали. Почему крайними оказываются Лурье и Павел, а не изначально Долина (Кудельман) и Сорокин, занимавшийся перепродажей машин? Пусть органы и ищут этого Сорокина, а не лишают права пользоваться покупкой добросовестного гражданина. Вы нашли кто не уплатил, с него и трясите! Бездельников только развели в этих всех органах, бумажки перекладывают и деньги еще за это получают.
Гость
13 мая, 14:11
живешь в россии - дорогой кроссовер станет набором запчастей
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