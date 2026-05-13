Дорогой кроссовер из автосалона стал набором запчастей. Водителю внезапно аннулировали ПТС на исправную машину

Автомобиль был куплен в автосалоне Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Военнослужащий и ветеран боевых действий Павел внезапно узнал, что его Skoda Kodiaq, купленная в автосалоне еще в 2024 году, перестала быть автомобилем. У кроссовера аннулировали электронный ПТС, и по закону он из транспортного средства превратился в набор запчастей. Шокированный автомобилист стал разбираться в деталях. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.

ЭПТС — это «цифровой паспорт» авто, запись в государственной базе данных, которая заменяет бумажный ПТС. Только статус «действующий» дает право ставить машину на учет и ездить по дорогам. Если паспорт аннулирован, автомобиль юридически перестает существовать. Его нельзя зарегистрировать в ГИБДД, застраховать или законно продать.

Выписка с подтверждением об аннулировании ЭПТС Источник: читатель E1.RU

Всё началось с того, что на электронный ящик Павла пришло письмо с уведомлением о внесении изменений в ЭПТС:

«На сайте электронных паспортов в личном кабинете я открыл паспорт. И увидел, что у него статус „аннулирован“, — рассказал автовладелец. — Я начал разбираться почему. И нашел ответ, что документ был изменен на основании письма, полученного от Ростовской таможни».

Поскольку уведомление об аннулировании ЭПТС не содержало никаких подробностей, Павел стал обзванивать ростовских таможенников. С трудом ему удалось связаться с ведомством, где ему объяснили, что таможня обнаружила недоимку таможенного утильсбора у человека, который ввез машину Павла из Казахстана еще в 2024 году. И для повторной активации ЭПТС необходимо заплатить определенную сумму.

Письмо от таможенников, в котором они сообщили о миллионной задолженности — ее нужно оплатить в федеральное казначейство Источник: читатель E1.RU

«В связи с выявленным фактом неполной уплаты утилизационного сбора за колесное транспортное средство Skoda Kodiaq сумма, подлежащая доплате, составляет 1,1 миллиона рублей», — сказано в официальном ответе таможенников.

Павел подсчитал, сколько придется заплатить за активацию ЭПТС. Сумма получилась солидная Источник: читатель E1.RU

Павел стал считать. Арифметика оказалась занимательная: на момент растаможки автомобиля в 2024 году недоимка составила 481 тысячу рублей, плюс накопились пени в 1 миллион 195 тысяч рублей. В итоге получилась сумма в 1 миллион 677 тысяч — за повторную легализацию Skoda, купленной за 4 миллиона в автосалоне.

«Физик» купил у «физика»

Более подробное расследование, проведенное Павлом, показало, что его Skoda была куплена в Казахстане, в городе Шымкент, у некоего гражданина Мармыжона за 3,9 миллиона рублей. Покупателем кроссовера выступил житель ЛНР по фамилии Сорокин. Он-то и ввез в Россию авто и уплатил утильсбор. В таможенном ордере была записана сумма в 300 тысяч рублей.

Буквально через месяц Сорокин перепродал автомобиль индивидуальному предпринимателю, который, в свою очередь, выставил его на продажу в автосалоне. В августе 2024-го ту самую Skoda купила дочь Павла, который впоследствии зарегистрировал машину на себя в ГИБДД. Никаких проблем при этом не возникло.

В таможенном ордере указано, что при ввозе Skoda за нее заплатили 300 тысяч рублей утильсбора Источник: читатель E1.RU

Получилась запутанная ситуация: таможня обнаружила недоимку таможенного сбора у гражданина Сорокина. А крайним при этом остался Павел, заплативший за авто и проездивший на нем два года.

«Таможня аннулировала ЭПТС до устранения задолженности. Я пошел в автосалон, где купил машину, и попросил контакты этого Сорокина. Их мне не дали», — уточнил Павел.

По стране таких историй — тысячи

Председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук уверен: в ситуации Павла неизбежно судебное разбирательство. По его словам, только так можно разобраться во всех нюансах, которыми руководствовались таможенники при перерасчете утильсбора.

Одна из логичных версий: ведомство выявило факт неоднократного ввоза Сорокиным автомобилей для перепродажи. Поэтому было решено пересчитать ему утильсбор по коммерческому тарифу, более дорогому. Так могла образоваться недоимка, которая и стала проблемой для Павла.

«Дешевый утилизационный сбор предполагается в том случае, если машина ввозится для личных нужд. Но в таком случае вступает обязанность на годичное владение автомобилем. А тот, кто ввозил Skoda в РФ, не владел им этот срок. Отсюда могли появиться и претензии таможни, — объяснил Кирилл Форманчук. — По факту теперь утильсбор не оплачен, и это является основанием для аннулирования ЭПТС. Действия таможенников законны».

По словам автоюриста, покупатель импортного автомобиля обязан знать законы, регулирующие правила его ввоза в страну. В этом смысле нельзя считать какого-либо автовладельца пострадавшим, поскольку на момент покупки авто нужно проверить историю машины.

Федеральная таможенная служба рекомендует перед ввозом автомобиля или его покупкой ознакомиться на официальном сайте с порядком уплаты утильсбора и проявлять должную осмотрительность.

Еще важно помнить, что в странах, которые входят в Евразийский таможенный союз (Казахстан — в их числе), действуют свои принципы начисления пошлин и зачастую нет ряда платежей, например НДС, акцизов, утилизационных сборов.

Поэтому в предыдущие годы при ввозе дорогого автомобиля в Россию можно было сэкономить до 20–30% стоимости. Требовалось только заплатить утильсбор, рассчитанный таможней. Но с апреля 2024 года российские власти эту лазейку прикрыли: всю разницу в НДС, акцизе и пошлинах стали приплюсовывать к утилизационному сбору. А через некоторое время ФТС стала массово взыскивать с импортеров и хозяев машин разницу в платежах, которые не были удержаны.

Срок давности по недоимкам утильсбора составляет 3 года, поэтому требования о доплатах могут приходить людям, которые ввозили автомобили еще в 2023 году. В случае с импортом из Казахстана вопрос в большей степени касается машин, попавших в Россию после апреля 2024 года, когда изменились правила вычисления утильсбора.