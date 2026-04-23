Малыш разбил стекло на остановке в Ярославле. Подрядчик объяснил, как так вышло

Стало известно, почему стекло не выдержало удара ребенка Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

В Ярославле не утихают споры по поводу инцидента на остановке. На днях Административно-технический и жилищный надзор Ярославской области выложил пост о поиске родителей трехлетнего малыша, который разбил стекло на новенькой «Яостановке» на Московском проспекте.

Ситуация вызвала большой резонанс в соцсетях. Одни пользователи уверены, что порчи имущества можно было избежать, если бы родители остановили ребенка. Другие поставили под сомнение надежность конструкции, обвиняя во всех грехах подрядчиков и приемщиков работ.

Напомним, установкой павильонов в Ярославле занимается столичный ПАО «ВымпелКом», известный под брендом «Билайн». С компанией город заключил уже два контракта: первый на установку 80 павильонов на сумму 68,8 миллиона рублей, а затем еще один на 29 павильонов стоимостью 44 миллиона рублей. Финансирование направляют из областного и городского бюджетов.

В Ярославле малыш разбил остановку Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

В компании на запрос 76.RU рассказали, что на остановочных павильонах в Ярославской области применяются стекла «триплекс», изготовленные по ГОСТ 30826-2014 толщиной 5+5 мм.

«При реализации контрактов на установку остановочных комплексов в Ярославской области Билайн (ПАО „ВымпелКом“) руководствуется техническим заданием заказчика и действующими нормативами. <…> Стекло „триплекс“ состоит из нескольких слоев с полимерной пленкой, что предотвращает выпадение осколков при разрушении», — объяснили в пресс-службе нашему порталу.

В компании добавили, что механические повреждения, которые могли возникнуть от действий третьих лиц, вандализма или ДТП, не попадают под гарантийные обязательства.

«Изучив видеозапись инцидента, мы можем констатировать, что разрушение полотна произошло в результате концентрированного механического удара в нижний угол полотна — зону максимального внутреннего напряжения конструкции. Вопрос возмещения ущерба находится в компетенции правоохранительных органов и заказчика», — прокомментировали в пресс-службе «Билайна».

Там также обратили внимание, что даже с учетом удара стеклянное полотно осталось в раме.

«Отметим, в 2024 году остановочный комплекс в Ярославле, установленный „Билайном“ по аналогичному техзаданию, спас жизни пассажиров. В декабре в павильон врезался водитель легкового авто, не справившийся с управлением. Остановочный комплекс выдержал удар и защитил людей, которые в этот момент ожидали транспорта», — сообщили в компании-подрядчике.

Напомним, в декабре 2024-го лихач въехал в остановку с людьми на улице Чернопрудной и скрылся. Тогда стекло тоже треснуло, но не выпало из рамы.

Авто въехало в остановку в Ярославле Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области