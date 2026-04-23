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Дороги и транспорт Эксклюзив Малыш разбил стекло на остановке в Ярославле. Подрядчик объяснил, как так вышло

Малыш разбил стекло на остановке в Ярославле. Подрядчик объяснил, как так вышло

В городе не утихают споры о том, кто виноват

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Стало известно, почему стекло не выдержало удара ребенка | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.comСтало известно, почему стекло не выдержало удара ребенка | Источник: Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

Стало известно, почему стекло не выдержало удара ребенка

Источник:

Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

В Ярославле не утихают споры по поводу инцидента на остановке. На днях Административно-технический и жилищный надзор Ярославской области выложил пост о поиске родителей трехлетнего малыша, который разбил стекло на новенькой «Яостановке» на Московском проспекте.

Ситуация вызвала большой резонанс в соцсетях. Одни пользователи уверены, что порчи имущества можно было избежать, если бы родители остановили ребенка. Другие поставили под сомнение надежность конструкции, обвиняя во всех грехах подрядчиков и приемщиков работ.

Напомним, установкой павильонов в Ярославле занимается столичный ПАО «ВымпелКом», известный под брендом «Билайн». С компанией город заключил уже два контракта: первый на установку 80 павильонов на сумму 68,8 миллиона рублей, а затем еще один на 29 павильонов стоимостью 44 миллиона рублей. Финансирование направляют из областного и городского бюджетов.

В Ярославле малыш разбил остановку

Источник:

Административно-технический и жилищный надзор ЯО / Vk.com

В компании на запрос 76.RU рассказали, что на остановочных павильонах в Ярославской области применяются стекла «триплекс», изготовленные по ГОСТ 30826-2014 толщиной 5+5 мм.

«При реализации контрактов на установку остановочных комплексов в Ярославской области Билайн (ПАО „ВымпелКом“) руководствуется техническим заданием заказчика и действующими нормативами. <…> Стекло „триплекс“ состоит из нескольких слоев с полимерной пленкой, что предотвращает выпадение осколков при разрушении», — объяснили в пресс-службе нашему порталу.

В компании добавили, что механические повреждения, которые могли возникнуть от действий третьих лиц, вандализма или ДТП, не попадают под гарантийные обязательства.

«Изучив видеозапись инцидента, мы можем констатировать, что разрушение полотна произошло в результате концентрированного механического удара в нижний угол полотна — зону максимального внутреннего напряжения конструкции. Вопрос возмещения ущерба находится в компетенции правоохранительных органов и заказчика», — прокомментировали в пресс-службе «Билайна».

Там также обратили внимание, что даже с учетом удара стеклянное полотно осталось в раме.

«Отметим, в 2024 году остановочный комплекс в Ярославле, установленный „Билайном“ по аналогичному техзаданию, спас жизни пассажиров. В декабре в павильон врезался водитель легкового авто, не справившийся с управлением. Остановочный комплекс выдержал удар и защитил людей, которые в этот момент ожидали транспорта», — сообщили в компании-подрядчике.

Напомним, в декабре 2024-го лихач въехал в остановку с людьми на улице Чернопрудной и скрылся. Тогда стекло тоже треснуло, но не выпало из рамы.

Авто въехало в остановку в Ярославле

Источник:

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

Последствия ДТП: треснуто стекло, смята урна | Источник: Евгения Петухова, Жесть Ярославль / Vk.comПоследствия ДТП: треснуто стекло, смята урна | Источник: Евгения Петухова, Жесть Ярославль / Vk.com

Последствия ДТП: треснуто стекло, смята урна

Источник:

Евгения Петухова, Жесть Ярославль / Vk.com

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Остановка Стекло Общественный транспорт
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Комментарии
67
Гость
24 апреля, 08:27
Пацан знал куда бить.
Гость
23 апреля, 18:14
Полностью вина родителей! Мальчик в три года не понимает последствий своих действий. Стучит и ему это интересно, так как больше заняться нечем. Мама не остановила его действия! Не подумала, что стекло может лопнуть, ведь сын не по стене стучит! Пусть дома тренируются на оконных стеклах и зеркалах. В таком случае винить, кроме себя, будет некого. Здесь такой же случай! Воспитывать нужно детей, а не только "просто" рожать!!! Удачного разрешения этого случая. Хорошо, что ребенок не пострадал! А вот родители...
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Гость
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