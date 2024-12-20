В Ярославле лихач на авто влетел в остановку с людьми и скрылся: видео

В Ярославле автомобиль врезался в остановку Источник: Комфортный Ярославль / Telegram, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области











В Ярославле лихач на автомобиле влетел в остановку с людьми и скрылся. ДТП произошло 17 декабря на улице Чернопрудной. Известно о происшествии стало после того, как по соцсетям начали расходиться фотографии новой Я-остановки с треснувшим стеклом. Авторы снимков писали, что прозрачная стенка павильона треснула от морозов. Чтобы опровергнуть это, Министерство дорожного хозяйства обнародовало видео аварии.

— За последние дни участились случаи вандализма на остановка общественного транспорта, что не может остаться без внимания. На днях в социальных сетях появилась информация, что остановка «Улица Чернопрудная» не выдержала первых морозов. На самом деле здесь произошло ДТП, где водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в новый павильон, на котором находились люди. По счастливой случайности обошлось без пострадавших, но виновник с места происшествия скрылся. Совместно с правоохранительными органами проведем работу по розыску виновника и возмещению причиненного ущерба, — прокомментировали власти.

Кадры ДТП Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

За оставление места ДТП водитель может лишиться права управлять автомобилем.

Последствия ДТП: треснуто стекло, смята урна Источник: Евгения Петухова, Жесть Ярославль / Vk.com











Многие сначала подумали, что стекло в павильоне лопнуло от мороза Источник: Комфортный Ярославль / Telegram











В министерстве привели еще один пример порчи городского имущества — на остановке «Дядьковская» вандалы разрисовали новый павильон.

— Граждане, которые испортили городское имущество, понесут заслуженное наказание. Все факты передаются в полицию для привлечения к ответственности виновных, — отметили в правительстве региона.