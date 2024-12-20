НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -7

3 м/c,

южн.

 740мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Как записаться на каток
Столбы света над Волгой
Воткнут семиэтажку во дворе?
Платная парковка
Выиграл полмиллиона в лотерею
Новая льгота для пассажиров
Зарядят ледяные дожди
Грядет масштабная застройка
Долгожительница добилась медпомощи
Что дарить на Новый год
Происшествия В Ярославле лихач на авто влетел в остановку с людьми и скрылся: видео

В Ярославле лихач на авто влетел в остановку с людьми и скрылся: видео

Нарушителя разыскивает полиция

109
Написать комментарий

В Ярославле автомобиль врезался в остановку

Источник:

В Ярославле лихач на автомобиле влетел в остановку с людьми и скрылся. ДТП произошло 17 декабря на улице Чернопрудной. Известно о происшествии стало после того, как по соцсетям начали расходиться фотографии новой Я-остановки с треснувшим стеклом. Авторы снимков писали, что прозрачная стенка павильона треснула от морозов. Чтобы опровергнуть это, Министерство дорожного хозяйства обнародовало видео аварии.

— За последние дни участились случаи вандализма на остановка общественного транспорта, что не может остаться без внимания. На днях в социальных сетях появилась информация, что остановка «Улица Чернопрудная» не выдержала первых морозов. На самом деле здесь произошло ДТП, где водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в новый павильон, на котором находились люди. По счастливой случайности обошлось без пострадавших, но виновник с места происшествия скрылся. Совместно с правоохранительными органами проведем работу по розыску виновника и возмещению причиненного ущерба, — прокомментировали власти.

Кадры ДТП

Источник:

За оставление места ДТП водитель может лишиться права управлять автомобилем.

Последствия ДТП: треснуто стекло, смята урна

Источник:

Многие сначала подумали, что стекло в павильоне лопнуло от мороза

Источник:

В министерстве привели еще один пример порчи городского имущества — на остановке «Дядьковская» вандалы разрисовали новый павильон.

— Граждане, которые испортили городское имущество, понесут заслуженное наказание. Все факты передаются в полицию для привлечения к ответственности виновных, — отметили в правительстве региона.

Напомним, новые остановки в Ярославской области начали устанавливать с ноября. Как отмечал губернатор, все они оформлены в едином стиле, оборудованы камерами видеонаблюдения и освещением. Всего на территории области должно появиться более 200 новых остановочных комплексов.

ПО ТЕМЕ
Остановка ДТП Врезался
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление