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Дороги и транспорт Плей-офф КХЛ 2026 Дешевле автобуса: между Ярославлем и Костромой запустят тематические электрички

Дешевле автобуса: между Ярославлем и Костромой запустят тематические электрички

Публикуем расписание и цены

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Между Костромой и Ярославле будут ездить «Электрички болельщиков» | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМежду Костромой и Ярославле будут ездить «Электрички болельщиков» | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Между Костромой и Ярославле будут ездить «Электрички болельщиков»

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Между Ярославлем и Костромой будут курсировать тематические «электрички болельщиков». По данным Северной железной дороги, их запустят в дни хоккейных матчей плей-офф КХЛ 24 и 26 апреля.

Напомним, «Локомотив» примет омский «Авангард» на домашней арене. Матчем 24 апреля стартует полуфинал плей-офф КХЛ. Как прошла открытая тренировка ярославцев перед предстоящей игрой — в этом материале.

Расписание тематических электричек

24 апреля:

  • отправляется со станции Кострома Новая в 16:45. Прибывает на Московский вокзал в Ярославле в 18:14;

  • отправляется с Московского вокзала в Ярославле в 22:59. Прибывает в Кострому 25 апреля в 00:33.

26 апреля:

  • отправляется со станции Кострома Новая в 14:30. Прибывает на Московский вокзал в Ярославле в 15:56;

  • отправляется с Московского вокзала в Ярославле в 22:02. Прибывает в Кострому в 23:32.

Расписание матчей серии «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Мария Романова / Городские медиаРасписание матчей серии «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Расписание матчей серии «Локомотив» — «Авангард»

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Билет на электричку стоит 442 рубля. Время в пути — 1 час 29 минут. Обычные электрички из Костромы в Ярославль идут 2 часа 7 минут или 2 часа 20 минут. Для сравнения, стоимость автобусного билета начинается от 555 рублей.

«В пути следования „Электричка болельщиков“ сделает остановки на станциях Малышково, Нерехта и Бурмакино», — уточнили в пресс-службе СЖД.

Все новости об участии «Локомотива» в плей-офф КХЛ 2026 года публикуем в специальном сюжете.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
ХК Локомотив ХК Авангард Расписание электрички
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Комментарии
8
Гость
23 апреля, 23:19
то есть за пропаганду все равно платить придется хоть и меньше чем в автобусе?
Гость
23 апреля, 22:56
Очень актуально, когда невозможно купить билеты 🤣🤣🤣 Кушайте, не обляпайтесь
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Гость
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