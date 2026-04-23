Дешевле автобуса: между Ярославлем и Костромой запустят тематические электрички

Между Костромой и Ярославле будут ездить «Электрички болельщиков» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Между Ярославлем и Костромой будут курсировать тематические «электрички болельщиков». По данным Северной железной дороги, их запустят в дни хоккейных матчей плей-офф КХЛ 24 и 26 апреля.

Напомним, «Локомотив» примет омский «Авангард» на домашней арене. Матчем 24 апреля стартует полуфинал плей-офф КХЛ. Как прошла открытая тренировка ярославцев перед предстоящей игрой — в этом материале.

Расписание тематических электричек

24 апреля:

отправляется со станции Кострома Новая в 16:45. Прибывает на Московский вокзал в Ярославле в 18:14;

отправляется с Московского вокзала в Ярославле в 22:59. Прибывает в Кострому 25 апреля в 00:33.

26 апреля:

отправляется со станции Кострома Новая в 14:30. Прибывает на Московский вокзал в Ярославле в 15:56;

отправляется с Московского вокзала в Ярославле в 22:02. Прибывает в Кострому в 23:32.

Расписание матчей серии «Локомотив» — «Авангард» Источник: Мария Романова / Городские медиа

Билет на электричку стоит 442 рубля. Время в пути — 1 час 29 минут. Обычные электрички из Костромы в Ярославль идут 2 часа 7 минут или 2 часа 20 минут. Для сравнения, стоимость автобусного билета начинается от 555 рублей.

«В пути следования „Электричка болельщиков“ сделает остановки на станциях Малышково, Нерехта и Бурмакино», — уточнили в пресс-службе СЖД.