Дороги и транспорт Между Ярославлем и Костромой запустят тематическую электричку. Публикуем расписание и цены

Поезд будет курсировать в дни матчей «Локомотива»

299
2 комментария
Стало известно расписание электричек из Костромы в Ярославль | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUСтало известно расписание электричек из Костромы в Ярославль | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Стало известно расписание электричек из Костромы в Ярославль

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Осенью между Ярославской и Костромской областью вновь будет курсировать тематическая электричка. Состав пустят между регионами в дни матчей ХК «Локомотив».

«„Электричка болельщиков“ между Костромой и Ярославлем сделает рейсы 5, 9 и 22 сентября в дни домашних матчей хоккейного клуба „Локомотив“», — анонсировали в пресс-службе Северной железной дороги.

Из Костромы поезд отправляется в 16:50, в Ярославль он прибывает на Московский вокзал в 18:13. В обратном направлении с Московского вокзала электричка отправится в 23:17, прибытие в Кострому — в 00:45 6, 10 и 23 сентября. В пути следования поезд совершает минутные остановки на станциях Сахареж и Нерехта.

Стоимость билета от Костромы до Ярославля Московского — 401 рубль.

Как обратили внимание в пресс-службе СЖД, «Электричка болельщика» — это проект железнодорожников с администрациями Костромской и Ярославской областей и хоккейным клубом «Локомотив». Первый рейс отправился 19 октября 2024 года.

Ранее мы публиковали расписание матчей «Локомотива» этой осенью.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Электричка Тематические маршруты СЖД
Комментарии
2
Гость
1 час
Раньше электрички были дешевле автобусов
Гость
28 минут
а почему так мало остановок?
Читать все комментарии
