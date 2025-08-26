Между Ярославлем и Костромой запустят тематическую электричку. Публикуем расписание и цены

Стало известно расписание электричек из Костромы в Ярославль Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Осенью между Ярославской и Костромской областью вновь будет курсировать тематическая электричка. Состав пустят между регионами в дни матчей ХК «Локомотив».

«„Электричка болельщиков“ между Костромой и Ярославлем сделает рейсы 5, 9 и 22 сентября в дни домашних матчей хоккейного клуба „Локомотив“», — анонсировали в пресс-службе Северной железной дороги.

Из Костромы поезд отправляется в 16:50, в Ярославль он прибывает на Московский вокзал в 18:13. В обратном направлении с Московского вокзала электричка отправится в 23:17, прибытие в Кострому — в 00:45 6, 10 и 23 сентября. В пути следования поезд совершает минутные остановки на станциях Сахареж и Нерехта.

Стоимость билета от Костромы до Ярославля Московского — 401 рубль.

Как обратили внимание в пресс-службе СЖД, «Электричка болельщика» — это проект железнодорожников с администрациями Костромской и Ярославской областей и хоккейным клубом «Локомотив». Первый рейс отправился 19 октября 2024 года.