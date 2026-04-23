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Дороги и транспорт Не нарвитесь на штрафы. Где в Ярославле ограничат стоянку

Не нарвитесь на штрафы. Где в Ярославле ограничат стоянку

Схему проезда опубликовали в мэрии города

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В Ярославле ограничат стоянку на дорогах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ограничат стоянку на дорогах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ограничат стоянку на дорогах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во Фрунзенском районе Ярославля изменят правила стоянки. Ограничения введут с 14 мая. Они коснутся участка от улицы Академика Колмогорова, 37/18 по проспекту Фрунзе до ул. Академика Колмогорова, 11.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения и бесконфликтного проезда транспортных средств на участке», — объяснили в мэрии Ярославля причины введения новых правил.

Штраф за нарушение стоянки по четным и нечетным дням (знаки 3.29, 3.30) в 2026 году составляет 1500–2500 рублей в регионах и 3000–4500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге. При парковке под знаком возможна эвакуация, что влечет дополнительные расходы на оплату штрафстоянки.

Власти показали, где установят новые ограничения. Сразу 16 новых знаков планируют разместить на участке. Они будут ограничивать стоянку транспортных средств по четным и нечетным дням.

Где введут ограничения на стоянку | Источник: мэрия ЯрославляГде введут ограничения на стоянку | Источник: мэрия Ярославля

Где введут ограничения на стоянку

Источник:

мэрия Ярославля

Напомним, с 1 мая аналогичные ограничения на стоянку введут около главного корпуса ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Они затронут участок от улицы Большой Октябрьской до дома № 81 на улице Республиканской.

Также в 2024 году ограничения парковки ввели на нескольких центральных улицах Ярославля — на улице Некрасова (от улицы Победы до улицы Чайковского), Труфанова (в районе дома № 32а) и на проезде вдоль дома № 6 по улице Дядьковской. На этих улицах также изменили правила стоянки по четным и нечетным числам.

В то же время в Красноперекопском районе у дома № 34 по улице Нефтяников запретили остановку транспортных средств. Исключением стали автобусы.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Стоянка автомобилей Запрет Мэрия
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Комментарии
12
Гость
24 апреля, 07:24
Сократить автовладельцев до 70 процентов, ежегодные жёсткие тесты и практика.
Гость
23 апреля, 20:56
Толку ноль от этих знаков. Все равно парковаться будут
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Гость
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