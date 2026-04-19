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Дороги и транспорт «Ботинки слетели, значит со смертями»: в Ярославской области произошло страшное ДТП

«Ботинки слетели, значит со смертями»: в Ярославской области произошло страшное ДТП

Публикуем видео с места аварии

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Смертельно ДТП с квадроциклом в Ярославской области | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramСмертельно ДТП с квадроциклом в Ярославской области | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Смертельно ДТП с квадроциклом в Ярославской области

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла 18 апреля в 17:20 в Некрасовском районе.

По информации от областной Госавтоинспекции, 38-летний водитель квадроцикла, совершая разворот, не уступил дорогу легковушке. Из-за чего произошло столкновение. Водитель квадроцикла вместе с 43-летним пассажиром погибли на месте.

«Водитель-мужчина 2005 года рождения и пассажир (личность устанавливается) автомобиля „Лада-Приора“ с травмами госпитализированы в больницу», — дополнили в Госавтоинспекции.

Кадры с места ДТП быстро разлетелись по соцсетям. Очевидцы сразу предположили, что в аварии погибли люди.

«Раз ботинки слетели, значит со смертями», — делится своими эмоциями женщина на видео.

Очевидцы поделились видео с места аварии

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Видеорегистратор проезжающей мимо легковушки успел записать и последние секунды до столкновения. На кадрах видно, что квадроцикл готовится к развороту. В этот момент по встречной полосе едет легковушка.

«Возможно, последние минуты жизни двух мужчин на квадроцикле», — написали авторы поста в группе «Жесть Ярославль».

Последние минуты жизни водителя и пассажира квадроцикла

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о важности соблюдать правила дорожного движения и не торопиться совершать необдуманные маневры.

«Помните, что ваши действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям», — дополнили в ведомстве.

Напомним, в Ярославле в больнице скончался 22-летний водитель Mitsubishi Outlander, который пострадал в аварии с «Яавтобусом». ДТП произошло на путепроводе у моторного завода на проспекте Октября в 07:05 17 апреля.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
59
Гость
29 апреля, 16:43
тоже водитель авто будет виноват? как в той аварии с детьми и велосипедисткой
Гость
20 апреля, 09:17
Если тапки полетели значит удар был правильный
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Гость
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