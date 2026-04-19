«Ботинки слетели, значит со смертями»: в Ярославской области произошло страшное ДТП

В Ярославской области случилось смертельное ДТП. Авария произошла 18 апреля в 17:20 в Некрасовском районе.
По информации от областной Госавтоинспекции, 38-летний водитель квадроцикла, совершая разворот, не уступил дорогу легковушке. Из-за чего произошло столкновение. Водитель квадроцикла вместе с 43-летним пассажиром погибли на месте.
«Водитель-мужчина 2005 года рождения и пассажир (личность устанавливается) автомобиля „Лада-Приора“ с травмами госпитализированы в больницу», — дополнили в Госавтоинспекции.
Кадры с места ДТП быстро разлетелись по соцсетям. Очевидцы сразу предположили, что в аварии погибли люди.
«Раз ботинки слетели, значит со смертями», — делится своими эмоциями женщина на видео.
Видеорегистратор проезжающей мимо легковушки успел записать и последние секунды до столкновения. На кадрах видно, что квадроцикл готовится к развороту. В этот момент по встречной полосе едет легковушка.
«Возможно, последние минуты жизни двух мужчин на квадроцикле», — написали авторы поста в группе «Жесть Ярославль».
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили водителям о важности соблюдать правила дорожного движения и не торопиться совершать необдуманные маневры.
«Помните, что ваши действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям», — дополнили в ведомстве.
Напомним, в Ярославле в больнице скончался 22-летний водитель Mitsubishi Outlander, который пострадал в аварии с «Яавтобусом». ДТП произошло на путепроводе у моторного завода на проспекте Октября в 07:05 17 апреля.