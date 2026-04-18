Скончался водитель внедорожника: появились новые подробности ДТП с автобусом в Ярославле

В Ярославле в больнице скончался 22-летний водитель Mitsubishi Outlander, который пострадал в аварии с «Яавтобусом». ДТП произошло на путепроводе у моторного завода на проспекте Октября в 07:05 17 апреля.
«Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander от полученных травм в течение суток скончался в больнице», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
В ДТП пострадали девять пассажиров автобуса и водитель. Среди них — один ребенок. В Минздраве сообщили, что всех доставили в больницу.
По данным 76.RU, в ДТП попал автобус № 65, следовавший по маршруту ЯЗХМ — улица 8 Марта. Перевозки на этой линии осуществляет ООО «Ярославская транспортная компания — 2».
«По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения, где произвел столкновение с автобусом, в котором в тот момент находились 9 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний», — уточнили в организации.
Что известно о перевозчике
«Ярославская транспортная компания — 2» обслуживает еще восемь городских маршрутов: № 1, 21т, 59, 67, 70, 77, 119, 157к.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2009 году в Ярославле. С марта 2023 года учредителем фирмы является ООО «Автономный Коммерческий Транспорт», которым владеет акционерное общество «Аксель». Также 0,1% принадлежит нижегородскому ООО «Болтен».
По итогам 2025 года перевозчик заработал 629 миллионов рублей. Напомним, в 2023 году с компанией был заключен контракт на перевозки на семь лет, за это время они заработают почти пять миллиардов рублей.
Ранее «ЯТК-2» владело акционерное общество «Ярославская Транспортная Компания» (в свое время принадлежало Комитету по управлению государственным имуществом Ярославской области). Гендиректором «ЯТК-2» является Гурам Макалатия.
Прокуратура области взяла на контроль ход и результаты проверки, проводимой сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Также ведомство проследит за соблюдением требований законодательства при оказании пострадавшим необходимой медицинской и иной помощи.