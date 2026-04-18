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Происшествия Подробности Скончался водитель внедорожника: появились новые подробности ДТП с автобусом в Ярославле

Скончался водитель внедорожника: появились новые подробности ДТП с автобусом в Ярославле

Авария с пострадавшими произошла утром 17 апреля

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В ДТП с автобусом в Ярославле пострадали 10 человек, один погиб | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Max.ruВ ДТП с автобусом в Ярославле пострадали 10 человек, один погиб | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Max.ru

В ДТП с автобусом в Ярославле пострадали 10 человек, один погиб

Источник:

«Госавтоинспекция Ярославской области» / Max.ru

В Ярославле в больнице скончался 22-летний водитель Mitsubishi Outlander, который пострадал в аварии с «Яавтобусом». ДТП произошло на путепроводе у моторного завода на проспекте Октября в 07:05 17 апреля.

«Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander от полученных травм в течение суток скончался в больнице», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали девять пассажиров автобуса и водитель. Среди них — один ребенок. В Минздраве сообщили, что всех доставили в больницу.

Кадры с места ДТП

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

По данным 76.RU, в ДТП попал автобус № 65, следовавший по маршруту ЯЗХМ — улица 8 Марта. Перевозки на этой линии осуществляет ООО «Ярославская транспортная компания — 2».

«По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения, где произвел столкновение с автобусом, в котором в тот момент находились 9 пассажиров, в том числе один несовершеннолетний», — уточнили в организации.

Что известно о перевозчике

«Ярославская транспортная компания — 2» обслуживает еще восемь городских маршрутов: № 1, 21т, 59, 67, 70, 77, 119, 157к.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания зарегистрирована в 2009 году в Ярославле. С марта 2023 года учредителем фирмы является ООО «Автономный Коммерческий Транспорт», которым владеет акционерное общество «Аксель». Также 0,1% принадлежит нижегородскому ООО «Болтен».

По итогам 2025 года перевозчик заработал 629 миллионов рублей. Напомним, в 2023 году с компанией был заключен контракт на перевозки на семь лет, за это время они заработают почти пять миллиардов рублей.

Ранее «ЯТК-2» владело акционерное общество «Ярославская Транспортная Компания» (в свое время принадлежало Комитету по управлению государственным имуществом Ярославской области). Гендиректором «ЯТК-2» является Гурам Макалатия.

Прокуратура области взяла на контроль ход и результаты проверки, проводимой сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Также ведомство проследит за соблюдением требований законодательства при оказании пострадавшим необходимой медицинской и иной помощи.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
36
Гость
19 апреля, 07:14
Папик явно переоценил сынулю.
Гость
19 апреля, 04:08
ЕСТЬ В ЖИЗНИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ! ЗДОРОВЬЯ РАНЕНЫМ
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Гость
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