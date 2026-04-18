В Ярославле начали ремонт Московского проспекта. Какие работы проведут

Какой участок Московского проспекта отремонтируют Источник: мэрия Ярославля / Telegram

В Ярославле начался второй этап ремонта Московского проспекта. Ранее власти предупреждали, что из-за работ в городе могут возникнуть пробки в час пик. Ремонтируют участок от Московского вокзала до улицы Гагарина.

«В первую очередь специалисты приведут в порядок тротуары, а затем отремонтируют дорожное полотно. Вместе с ремонтом тротуаров и проезжей части обновление коснется лестничных спусков, пешеходных переходов и искусственных неровностей, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для горожан», — рассказал мэр Артем Молчанов 16 марта 2026 года.

После проведения основного этапа работ вдоль проспекта обновят ограждения и сделают газоны. Тротуары выложат плиткой. Согласно контракту, работы должны завершить до 31 июля 2026 года.

Второй этап ремонта Московского проспекта начали 1 апреля Источник: мэрия Ярославля / Telegram

Напомним, первый этап ремонта Московского проспекта проводился в 2024 году. Тогда рабочие ремонтировали участок от Богоявленской площади до проспекта Фрунзе, вместе с этим обновили тротуары и бордюры.

Капитальный ремонт Московского проспекта проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По этой программе строят и ремонтируют дороги и мосты, обновляют коммунальные сети, благоустраивают города и общественные пространства.

Ремонт проспекта выполняет компания «Профиль-плюс» под управлением депутата Ярославской областной думы Ильи Горохова. В 2023 году эта фирма выиграла контракт на работы на участке Тутаевского шоссе от ТРЦ «Рио» до улицы Елены Колесовой, а в 2024-м — контракт на ремонт участков 2-й Транспортной, улиц Пушкина, Советской, Волгоградской, дублера Ленинградского проспекта.