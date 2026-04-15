Транспорт пустят в объезд из-за строительства третьего моста в Ярославле: что известно на данный момент

В Ярославле на время строительства третьего моста через Волгу и подъездов к нему в районе Тормозного шоссе собираются построить временную объездную дорогу. Об этом 8 апреля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области — начальник отдела управления автомобильными дорогами Дмитрий Сергеев. По его словам, обустройство дороги должно начаться в июне.
«Схема объездной дороги на Тормозном шоссе во Фрунзенском районе Ярославля на период строительства третьего моста через Волгу в настоящее время находится на согласовании. О датах и сроках перекрытия участков дороги жители будут уведомлены заблаговременно после завершения процессов согласования», — сообщили порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки в Ярославле, которая соединит Красноперекопский, Фрунзенский и Заволжский районы. Проект реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас идут работы по строительству развязок и подъездов к мосту на правом берегу Волги. Объявлена закупка на поиск подрядчика для строительства непосредственно моста.
Напомним, в декабре 2024 года мэрия Ярославля установила право ограниченного пользования на участке Тормозного шоссе во Фрунзенском районе. Согласно подписанному мэром Артемом Молчановым документу, на шоссе могут ограничивать движение во время строительства.
Однако в феврале 2025-го власти заверяли, что полного прекращения движения по шоссе не будет. Кроме того, в администрации обещали рассмотреть альтернативные пути объезда или организацию движения по определенным полосам.