Транспорт пустят в объезд из-за строительства третьего моста в Ярославле: что известно на данный момент

В Ярославле транспорт пустят в объезд на время строительства третьего моста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на время строительства третьего моста через Волгу и подъездов к нему в районе Тормозного шоссе собираются построить временную объездную дорогу. Об этом 8 апреля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области — начальник отдела управления автомобильными дорогами Дмитрий Сергеев. По его словам, обустройство дороги должно начаться в июне.

«Схема объездной дороги на Тормозном шоссе во Фрунзенском районе Ярославля на период строительства третьего моста через Волгу в настоящее время находится на согласовании. О датах и сроках перекрытия участков дороги жители будут уведомлены заблаговременно после завершения процессов согласования», — сообщили порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу в Ярославле Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки в Ярославле, которая соединит Красноперекопский, Фрунзенский и Заволжский районы. Проект реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас идут работы по строительству развязок и подъездов к мосту на правом берегу Волги. Объявлена закупка на поиск подрядчика для строительства непосредственно моста.

Напомним, в декабре 2024 года мэрия Ярославля установила право ограниченного пользования на участке Тормозного шоссе во Фрунзенском районе. Согласно подписанному мэром Артемом Молчановым документу, на шоссе могут ограничивать движение во время строительства.