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Дороги и транспорт Карабулинская развязка Перекроют ли Тормозное шоссе в Ярославле из-за строительства третьего моста: ответ властей

Перекроют ли Тормозное шоссе в Ярославле из-за строительства третьего моста: ответ властей

Вопрос обсудили на заседании комиссии муниципалитета

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6 комментариев
В Ярославле не планируют полностью перекрывать Тормозное шоссе из-за строительства третьего моста | Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RUВ Ярославле не планируют полностью перекрывать Тормозное шоссе из-за строительства третьего моста | Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU

В Ярославле не планируют полностью перекрывать Тормозное шоссе из-за строительства третьего моста

Источник:

Власти прокомментировали вопрос о возможном перекрытии Тормозного шоссе из-за строительства третьего моста в Ярославле. Такая возможность обсуждалась в СМИ после публикации постановления мэрии об установлении публичного сервитута на участке Тормозного шоссе для организации подъезда к мосту.

— Полного прекращения движения по Тормозному шоссе не будет, — заверил 12 февраля на заседании комиссии муниципалитета заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев.

При этом власти не исключают, что движение транспорта на данном участке будет организовано по определенным полосам и по альтернативным путям объезда.

— Коллапса не допустим, — подытожил председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин.

Также на заседании комиссии муниципалитета назвали стоимость и сроки строительства моста.

Напомним, третий мост через Волгу должен стать первым этапом строительства Карабулинской развязки в Ярославле, которая соединит Красноперекопский, Фрунзенский и Заволжский районы. В 2022 году московская организация «Институт Гипростроймост» разработала схему Карабулинской развязки. А в 2024 году она же создала и проект самого моста за 360,8 миллиона рублей.

Предполагается, что мост соединит правый берег Волги в районе Тормозного шоссе и левый у поселка Парково с выходом на улицу Маяковского.

Инициативу по строительству моста в 2022 году поддержал президент России Владимир Путин.

ПО ТЕМЕ
Третий мост через Волгу Карабулинская развязка Тормозное шоссе
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Комментарии
6
Гость
1 час
Это что, национальная политика — писать о том, чего еще и в помине нет? Или делить шкуру не убитого медведя — главное развлечение?
Гость
1 час
Не коня ,не воза...
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