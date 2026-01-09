НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт В Ярославской области парализовало движение в сторону Москвы. Что известно о коллапсе — коротко

В Ярославской области парализовало движение в сторону Москвы. Что известно о коллапсе — коротко

Водители несколько часов ждут каких-то подвижек

2 124
В Ярославской области растянулась огромная пробка в сторону Москвы | Источник: читатели 76.RUВ Ярославской области растянулась огромная пробка в сторону Москвы | Источник: читатели 76.RU

В Ярославской области растянулась огромная пробка в сторону Москвы

Источник:

читатели 76.RU

В Ярославской области днем 9 января растянулась огромная пробка на трассе М-8 в Переславль-Залесском округе. Автомобилисты рассказали, что заторы образовались как в сторону Москвы, так и Ярославля.

Водители стоят в пробке уже несколько часов. К решению проблемы подключились власти. Коротко рассказываем о дорожном коллапсе в регионе.

  • Днем 9 января водители сообщили, что под Переславлем собралась огромная пробка. Водители рассказывали, что причиной тому стали фуры, которые не могли въехать в горку. Также ситуацию осложняли ДТП.

  • Затор образовался на участке от деревни Василево до въезда в село Глебовское.

  • Автомобилисты рассказали, что стоят в пробке уже больше шести часов. У некоторых стал заканчиваться бензин.

  • В УПРДОР «Холмогоры» рассказали, что сейчас на участке трассы М-8 в Переславль-Залесском округе устранены все ДТП. При этом остаются сложности с проездом грузовиков в местах, где есть спуски и подъемы.

  • Для водителей развернули пункт обогрева у поста ГИБДД на 132 километре трассы М-8 в Переславле-Залесском. Также для размещения людей подготовили номера в гостинице «Роза ветров» в Переславле.

  • Сейчас власти прорабатывают возможность эвакуации водителей и пассажиров с трассы — планируется отправить нуждающихся в город на трех автобусах и разместить их в гостинице.

  • Водителей просят не садиться за руль без острой необходимости.

  • По всем вопросам, в том числе, снабжения топливом, автомобилистов просят обращаться к диспетчеру УПРДОР «Холмогоры» по телефону 84956697041.

Обо всем, что происходит на месте дорожного коллапса в Ярославской области, рассказываем в онлайн-трансляции.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
