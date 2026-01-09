В Ярославской области парализовало движение в сторону Москвы. Что известно о коллапсе — коротко

Днем 9 января водители сообщили, что под Переславлем собралась огромная пробка. Водители рассказывали, что причиной тому стали фуры, которые не могли въехать в горку. Также ситуацию осложняли ДТП.



Затор образовался на участке от деревни Василево до въезда в село Глебовское.



Автомобилисты рассказали, что стоят в пробке уже больше шести часов. У некоторых стал заканчиваться бензин.



В УПРДОР «Холмогоры» рассказали, что сейчас на участке трассы М-8 в Переславль-Залесском округе устранены все ДТП. При этом остаются сложности с проездом грузовиков в местах, где есть спуски и подъемы.



Для водителей развернули пункт обогрева у поста ГИБДД на 132 километре трассы М-8 в Переславле-Залесском. Также для размещения людей подготовили номера в гостинице «Роза ветров» в Переславле.



Сейчас власти прорабатывают возможность эвакуации водителей и пассажиров с трассы — планируется отправить нуждающихся в город на трех автобусах и разместить их в гостинице.



Водителей просят не садиться за руль без острой необходимости.

