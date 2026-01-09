«Фуры не могут заехать в горку»: в Ярославской области намертво встало движение на трассе из-за непогоды

В Ярославской области из-за непогоды образовалась пробка на трассе Источник: ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

Днем 9 января в Ярославской области из-за непогоды образовалась огромная пробка в Переславль-Залесском округе. Автомобилисты рассказали, что затор возник из-за застрявших на проезжей части большегрузов.

«Выезд на Ярославское шоссе с трассы M-8 почти полностью парализован, фуры не могут заехать в горку. Пробка с десяток километров уже», — написали водители в телеграм-канале «ЧП и ДТП Ярославль».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка образовалась от деревни Новинцы до Щелканки. Участок трассы отмечен багровым цветом. Судя по отметкам водителей, ситуацию осложнили два ДТП.

Движение на трассе встало Источник: Яндекс.Карты

«В районе Переславля в пробке стоят уже больше двух часов. Движение парализовало в сторону Ярославля. Лучше сейчас не ехать в этом направлении. В сторону Москвы, вероятно, тоже пробка. Предупредите знакомых, кто собирается ехать через Переславль», — говорится в посте телеграм-канала «ЧП и ДТП Ярославль».

По данным агрегатора сервиса «Яндекс.Карты», на 16:08 9 января движение на участке все еще затруднено. Пробки образовались как по направлению в Ярославль, так и в Москву.