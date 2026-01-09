НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Фуры не могут заехать в горку»: в Ярославской области намертво встало движение на трассе из-за непогоды

На участке образовался крупный затор

«Фуры не могут заехать в горку»: в Ярославской области намертво встало движение на трассе из-за непогоды

На участке образовался крупный затор

775
В Ярославской области из-за непогоды образовалась пробка на трассе | Источник: ЧП и ДТП Ярославль / TelegramВ Ярославской области из-за непогоды образовалась пробка на трассе | Источник: ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

В Ярославской области из-за непогоды образовалась пробка на трассе

Источник:

ЧП и ДТП Ярославль / Telegram

Днем 9 января в Ярославской области из-за непогоды образовалась огромная пробка в Переславль-Залесском округе. Автомобилисты рассказали, что затор возник из-за застрявших на проезжей части большегрузов.

«Выезд на Ярославское шоссе с трассы M-8 почти полностью парализован, фуры не могут заехать в горку. Пробка с десяток километров уже», — написали водители в телеграм-канале «ЧП и ДТП Ярославль».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка образовалась от деревни Новинцы до Щелканки. Участок трассы отмечен багровым цветом. Судя по отметкам водителей, ситуацию осложнили два ДТП.

Движение на трассе встало | Источник: Яндекс.КартыДвижение на трассе встало | Источник: Яндекс.Карты

Движение на трассе встало

Источник:

Яндекс.Карты

«В районе Переславля в пробке стоят уже больше двух часов. Движение парализовало в сторону Ярославля. Лучше сейчас не ехать в этом направлении. В сторону Москвы, вероятно, тоже пробка. Предупредите знакомых, кто собирается ехать через Переславль», — говорится в посте телеграм-канала «ЧП и ДТП Ярославль».

По данным агрегатора сервиса «Яндекс.Карты», на 16:08 9 января движение на участке все еще затруднено. Пробки образовались как по направлению в Ярославль, так и в Москву.

Ранее власти рассказали, что из-за бушующей метели в регионе дорожные службы перевели на усиленный режим работы. Обо всех последствиях непогоды в Ярославской области мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
JayroslavMudryi
15 минут
власти рассказали-- дорожные службы перевели на усиленный режим работы--только не видно ни какой работы если такая пробка!!
Гость
16 минут
Нужны бурлаки на трассе
Гость
