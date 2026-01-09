«Фуры не могут заехать в горку»: в Ярославской области намертво встало движение на трассе из-за непогоды

Днем 9 января в Ярославской области из-за непогоды образовалась огромная пробка в Переславль-Залесском округе. Автомобилисты рассказали, что затор возник из-за застрявших на проезжей части большегрузов.
«Выезд на Ярославское шоссе с трассы M-8 почти полностью парализован, фуры не могут заехать в горку. Пробка с десяток километров уже», — написали водители в телеграм-канале «ЧП и ДТП Ярославль».
По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка образовалась от деревни Новинцы до Щелканки. Участок трассы отмечен багровым цветом. Судя по отметкам водителей, ситуацию осложнили два ДТП.
«В районе Переславля в пробке стоят уже больше двух часов. Движение парализовало в сторону Ярославля. Лучше сейчас не ехать в этом направлении. В сторону Москвы, вероятно, тоже пробка. Предупредите знакомых, кто собирается ехать через Переславль», — говорится в посте телеграм-канала «ЧП и ДТП Ярославль».
По данным агрегатора сервиса «Яндекс.Карты», на 16:08 9 января движение на участке все еще затруднено. Пробки образовались как по направлению в Ярославль, так и в Москву.
Ранее власти рассказали, что из-за бушующей метели в регионе дорожные службы перевели на усиленный режим работы. Обо всех последствиях непогоды в Ярославской области мы рассказываем в онлайн-трансляции.