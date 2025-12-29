«Речь не только о городских»: как будут работать автобусы в Ярославской области в новогодние выходные

Как будет работать общественный транспорт в Ярославской области в новогодние выходные Источник: Артем Бауман / 76.RU

Стало известно, по какому расписанию будут работать автобусы в Ярославской области в новогодние выходные. Расписание озвучили в «Организаторе перевозок Ярославской области».

«Подавляющее большинство маршрутов будут работать 30 декабря 2025 года по расписанию пятницы, с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года — по расписанию субботы, 11 января 2026 года — по расписанию воскресенья. Речь идет не только о городских автобусах, но и о межмуниципальном и междугороднем транспорте», — уточнили в учреждении.

Также есть несколько маршрутов, по которым автобусы будут курсировать по расписанию дней недели.

В Ярославле:

автобусы № 156, 157, 160, 102, 139, 520, 522, 520К.

В Ростовском муниципальном округе:

автобусы № 139, 139К, 139П, 148, 148П, 151, 151Н, 151Ф, 152, 152Н, 152Ф.

В Угличском муниципальном округе:

автобусы № 104, 104Г.

В Переславль-Залесском муниципальном округе:

автобусы № 106, 106Н, 108, 110, 110В, 111, 111В.

В Даниловском муниципальном округе:

автобус № 1.

Следует учитывать, что 30 декабря 2025 года и в январские праздничные дни на маршруты не выйдет автобус № 525 «Брейтово — Ярославль (ЯОКБ)». Автобус № 526 «Некоуз-Углич» 30 декабря 2025 года будет двигаться по расписанию вторника, а в праздничные дни работать не будет.

Уточнить информацию по конкретному маршруту в предновогодние и праздничные дни можно по телефону: 30-40-95.