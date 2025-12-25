Стало известно, кому продадут старые трамвайные вагоны из Ярославля. Куда хотят потратить деньги

Кому продадут старые трамвайные вагоны из Ярославля Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, кто решил приобрести старые трамвайные вагоны, курсировавшие раньше по Ярославлю. Глава «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог рассказал, что сделку заключили с МУП «Бийскгортранс», расположенном в Алтайском крае.

«Уже в ближайшее время двадцать трамвайных вагонов 2007 года выпуска, находящихся в хорошем техническом состоянии, отправятся из Ярославля в город Бийск Алтайского края. Для предприятия „„Бийскгортранс“ это событие также имеет большое значение, позволяя обновить парк и повысить эффективность работы предприятия», — рассказал Денис Пырлог.

По его словам, полученные от продажи деньги «ЯрГЭТ» направит на покупку новых троллейбусов.

Ранее в «Яргорэлектротрансе» рассказывали, что всего планируется продать больше 40 единиц моделей типа 71-619, которые были выведены из эксплуатации. В беседе с 76.RU руководитель «ЯрГЭТ» уточнял, что общая сумма от реализации всех вагонов должна составить около 80 миллионов рублей.

Тем временем в Ярославле продолжают обновлять трамвайное хозяйство. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». С этой фирмой было заключено концессионное соглашение. Подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу пустят 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать с его помощью прибыль.