НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

5 м/c,

ю-з.

 742мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,88
EUR 91,89
ПСБ: главные события года
Заработали 20 новых «Пауков»
«Умные решения»
Бардак с парковкой машин в городе
Что подарить и как отметить Новый Год
Сокращения в госучреждениях
Метель в Ярославле
Стоит ли отказываться от покупки «вторички»
Каково родиться в канун Нового года
Дороги и транспорт Трамвайная концессия Подробности Стало известно, кому продадут старые трамвайные вагоны из Ярославля. Куда хотят потратить деньги

Стало известно, кому продадут старые трамвайные вагоны из Ярославля. Куда хотят потратить деньги

Глава ЯрГЭТ раскрыл детали сделки

353
Кому продадут старые трамвайные вагоны из Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКому продадут старые трамвайные вагоны из Ярославля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Кому продадут старые трамвайные вагоны из Ярославля

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Стало известно, кто решил приобрести старые трамвайные вагоны, курсировавшие раньше по Ярославлю. Глава «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог рассказал, что сделку заключили с МУП «Бийскгортранс», расположенном в Алтайском крае.

«Уже в ближайшее время двадцать трамвайных вагонов 2007 года выпуска, находящихся в хорошем техническом состоянии, отправятся из Ярославля в город Бийск Алтайского края. Для предприятия „„Бийскгортранс“ это событие также имеет большое значение, позволяя обновить парк и повысить эффективность работы предприятия», — рассказал Денис Пырлог.

По его словам, полученные от продажи деньги «ЯрГЭТ» направит на покупку новых троллейбусов.

Ранее в «Яргорэлектротрансе» рассказывали, что всего планируется продать больше 40 единиц моделей типа 71-619, которые были выведены из эксплуатации. В беседе с 76.RU руководитель «ЯрГЭТ» уточнял, что общая сумма от реализации всех вагонов должна составить около 80 миллионов рублей.

Тем временем в Ярославле продолжают обновлять трамвайное хозяйство. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». С этой фирмой было заключено концессионное соглашение. Подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу пустят 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать с его помощью прибыль.

Все подробности об обновлении трамвайного хозяйства в Ярославле мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Трамвай Продажа Общественный транспорт ЯрГЭТ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
29 минут
Оставьте один, поставьте на постамент на въезде в Дзержинский район, как пожарную машину на Красной площади.
Гость
1 час
Деньги на плитку и оборону!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Рекомендуем