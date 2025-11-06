НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Стало известно, какую сумму планируют заработать в Ярославле на продаже старых трамваев

Стало известно, какую сумму планируют заработать в Ярославле на продаже старых трамваев

И куда будут потрачены деньги

54
В Ярославле продадут старые трамваи | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле продадут старые трамваи | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле продадут старые трамваи

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог рассказал, что в двух регионах заинтересовались старыми трамвайными вагонами из Ярославля. В «ЯрГЭТ» планируют продать больше 40 единиц моделей типа 71-619, которые были выведены из эксплуатации.

«Представители двух субъектов выразили заинтересованность в покупке бывших в эксплуатации вагонов. Сейчас мы ведём активные переговоры с потенциальными покупателями. Средства, полученные от реализации вагонов, планируем направить исключительно на приобретение современных троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода», — рассказал Денис Пырлог.

В беседе с 76.RU руководитель «ЯрГЭТ» уточнил, что общая сумма от реализации всех вагонов должна составить около 80 миллионов рублей. Информация о том, в какие регионы их планируют продать, пока не раскрывается.

С 2023 года в Ярославле обновляется трамвайное хозяйство. Работы выполняет компания «Мовиста Регионы Ярославль». С этой фирмой было заключено концессионное соглашение. Договор предполагает, что подрядчик должен заменить в городе все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу пустят 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.

Ранее ярославцы пожаловались на отсутствие освещения на новых трамвайных остановках в Дзержинском районе. Власти объяснили, почему так вышло.

Все подробности об обновлении трамвайного хозяйства в Ярославле мы публикуем в специальном сюжете.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Трамвай Продажа ЯрГЭТ
