С 25 декабря в Ярославле начнут работать платные парковки. Как это будет устроено — разбор

Стало известно, сколько стоят платные парковки в Ярославле и области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С 25 декабря 2025 года в Ярославской области начнут работать платные парковки. Их внедрили в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове Великом и Угличе.

В этом материале публикуем тарифы, информацию о льготах для местных жителей и способах оплаты стоянки.

Как работают платные парковки

Зоны платных парковок в регионе обозначены голубой разметкой. В этих местах стоянка автомобиля будет бесплатной в течение первых 15 минут.

У государственных медучреждений разрешено припарковать автомобиль бесплатно в одной парковочной зоне продолжительностью не более двух часов сутки. Оплатить парковку можно до 23:59 текущих суток — в этом случае штрафные санкции применяться не будут.

Сколько стоит парковка

Все платные парковки в регионе разделены на четыре зоны: административные, специальные, социальные и жилые. Стоимость зависит от типа зоны и категории транспортного средства.

Тарифы в Ярославле

1. Административные зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 80 рублей в час;

легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонны (категория «В») — 150 рублей в час;

прочие транспортные средства (автобусы, крупный транспорт) — 300 рублей в час.

2. Специальные зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 50 рублей в час;

легковые машины и грузовики до 3,5 тонны (категория «В») — 90 рублей в час;

прочие транспортные средства — 180 рублей в час.

3. Социальные зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 80 ₽

легковые автомобили (категория «В») — 150 ₽

4. Жилые зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 40 рублей;

легковые автомобили (категория «В») — 80 рублей;

прочие транспортные средства — 150 рублей.

В Ярославле абонементы на платные парковки можно купить на 24 часа, 30 дней и год. Мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М»): за 24 часа — 400 рублей;

за 30 дней — 3 500 рублей;

за 365 дней — 30 000 рублей. Легковые автомобили (категория «В»): за 24 часа — 700 рублей;

за 30 дней — 7 000 рублей;

за 365 дней — 60 000 рублей. Прочие транспортные средства: за 24 часа — 1 300 рублей;

за 30 дней — 13 900 рублей;

за 365 дней — 120 000 рублей.

Тарифы в Рыбинске

1. Административные зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 60 рублей;

легковые автомобили (категория «В») — 120 рублей;

прочие транспортные средства — 240 рублей.

2. Специальные зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 40 рублей;

легковые автомобили (категория «В») — 80 рублей;

прочие транспортные средства — 150 рублей.

3. Социальные зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 60 рублей;

легковые автомобили (категория «В») — 120 ₽рублей.

4. Жилые зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 30 ₽рублей;

легковые автомобили (категория «В») — 60 рублей;

прочие транспортные средства — 120 рублей.

В Рыбинске также есть абонементы на платные парковки. Мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М»): за 24 часа — 300 рублей;

за 30 дней — 2 800 рублей;

за 365 дней — 24 000 рублей. Легковые автомобили (категория «В»): за 24 часа — 600 рублей;

за 30 дней — 5 600 рублей;

за 365 дней — 48 000 рублей. Прочие транспортные средства: за 24 часа — 1 100 рублей;

за 30 дней — 11 100 рублей;

за 365 дней — 96 000 рублей.

Тарифы в Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском

1. Административные зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 50 рублей;

легковые автомобили (категория «В») — 90 рублей;

прочие транспортные средства — 180 рублей.

2. Специальные зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 30 рублей;

легковые автомобили (категория «В») — 60 рублей;

прочие транспортные средства — 110 рублей.

3. Социальные зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 50 рублей;

легковые автомобили (категория «В») — 90 рублей.

4. Жилые зоны:

мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М») — 30 рублей;

легковые автомобили (категория «В») — 50 рублей;

прочие транспортные средства — 90 рублей.

Стоимость абонементов на платные парковки в Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском варьируется от 200 до 72 тысяч рублей. Мопеды, мотоциклы и лёгкие квадроциклы (категории «А» и «М»): за 24 часа — 200 рублей;

за 30 дней — 2 100 рублей;

за 365 дней — 18 000 рублей. Легковые автомобили (категория «В»): за 24 часа — 400 рублей;

за 30 дней — 4 200 рублей;

за 365 дней — 36 000 рублей. Прочие транспортные средства: за 24 часа — 800 рублей;

за 30 дней — 8 300 рублей;

за 365 дней — 72 000 рублей.

Скидка для жителей Ярославской области

Для жителей региона предусмотрена 50-процентрая скидка на почасовую оплату парковки. Она действует не более четырех часов в одной зоне. После этого тариф начисляется по полной стоимости. При этом жители могут либо переместиться в другую зону и снова воспользоваться льготой, либо покинуть зону и вернуться через 15 минут, чтобы повторно получить скидку.

Для отдельных категорий граждан действует скидка 60%. В их числе — многодетные семьи, участники специальной военной операции и ветераны боевых действий. Для инвалидов парковка на специально отведённых местах останется бесплатной.

За нарушения правил оплаты парковок в Ярославской области предполагается штраф в размере 2500 рублей для физических лиц, 5 тысяч рублей для должностных лиц и 10 тысяч рублей для юридических лиц.

Льгота на платные парковки

В Ярославской области введут резидентные разрешения, которые позволяют жителям домов в зонах платных парковок бесплатно оставлять машины с 19:00 до 8:00. Разрешение действует в одной парковочной зоне на один автомобиль.

Также можно оформить резидентный абонемент — он даёт возможность парковки круглосуточно по фиксированной стоимости. Получить абонемент можно только после оформления разрешения. Подать заявление можно через МФЦ или портал Госуслуг.

Для получения разрешения нужно:

владеть транспортным средством;

иметь собственное жильё или долю в доме в зоне платной парковки, либо арендовать жильё на срок от года;

для долевой собственности — согласие всех владельцев.

Абонементы для резидентов будут стоить: для мопедов, мотоциклов и лёгких квадроциклов (категории «А» и «М») на 30 дней — 200 рублей, на 365 дней — 1500 рублей в Ярославле, 1200 рублей — в Рыбинске и 900 рублей — в остальных городах.

для легковых автомобилей (категория «В»): на 30 дней — 400 рублей в Ярославле и по 300 рублей в остальных городах, на 365 дней — 3 тысячи рублей в Ярославле, 2400 рублей — в Рыбинске и 1800 рублей — в остальных городах.

Как оплачивать парковку

Оплатить парковку можно будет с помощью специального мобильного приложения «ЯПарковка». Для этого нужно отсканировать QR-код на информационном стенде в зоне парковки. Также доступна оплата по СМС.

Если у пользователей возникнут вопросы, на стендах указан номер круглосуточной горячей линии.

Как оплатить стоянку через СМС

Найдите на информационной табличке номер парковочной зоны и телефон, на который нужно отправить сообщение. Напишите СМС в формате: «Р76(номер парковочной зоны)(категория транспортного средства)(полный номер автомобиля)(количество часов)». Отправьте сообщение на номер, указанный на информационном стенде. Пример: Р761101ВА001АА761.

Как завершить парковку досрочно

Зарегистрированные пользователи портала или приложения «ЯПарковка» могут завершить парковочную сессию досрочно. Для этого нужно отправить СМС с текстом: «Р76 (номер зоны) (госномер автомобиля)*снятие».

Деньги за неиспользованные минуты вернутся на счет в личном кабинете приложения. Жители и гости региона, которые не зарегистрированы в приложении или на портале, не смогут вернуть средства за неиспользованное время.