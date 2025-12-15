«Начали с другой стороны»: губернатор рассказал о судьбе Карабулинской развязки в Ярославле

Губернатор рассказал о строительстве Карабулинской развязки в Ярославле Источник: правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев рассказал о строительстве Карабулинской развязки в Ярославле. Эту тему он затронул во время подведения итогов 2025 года.

Ориентировочно, по словам губернатора, мост может появиться уже в 2029 году. Это — часть Карабулинской развязки, о появлении которой в столице Золотого кольца говорят уже полвека.

«Мост — это часть Карабулинской развязки. Карабулинская развязка — это еще эстакады, это развязки с железной дорогой, надо пробить проспект Толбухина, над железной дорогой нужно сделать развязки с Московским проспектом. Суздальским шоссе, проспектом Фрунзе. Там еще целый ряд всего. Мост — это продолжение. Мы просто начали с другой стороны, мы начали со стороны моста, а дальше, в будущем задача будет пойти от моста к Толбухинскому мосту. И тогда это будет связано в единое целое», — рассказал Михаил Евраев.

По его словам, появление в городе третьего моста существенно снизит транспортную загруженность в Заволжском районе.

«Когда появится третий мост, будет значительно легче транспортная ситуация», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее стало известно, что ярославские власти смогли добиться выделения всей суммы на строительство третьего моста через Волгу. В федеральном бюджете на объект заложили 32 млрд рублей.

Контракт на выполнение первого этапа работ на сумму 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей заключили с ООО «Трансстроймеханизация». На первом этапе, который планируется завершить до декабря 2026 года, будут построены транспортная развязка на Тормозном шоссе и эстакадная часть на правом берегу. Мы рассказывали, какие федеральные проекты выполняла компания.