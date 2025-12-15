НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

1 м/c,

ю-з.

 753мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,45
EUR 93,23
Экопроекты российских компаний
Видео момента смертельного ДТП
«Умные решения»
Проблемы с интернетом
Купить жилье без обмана
Когда достроят третий мост
Начали расширять М-8
Итоги войны УК и застройщика
Куда сдать ртутные лампы. Репортаж
Дороги и транспорт Карабулинская развязка «Начали с другой стороны»: губернатор рассказал о судьбе Карабулинской развязки в Ярославле

«Начали с другой стороны»: губернатор рассказал о судьбе Карабулинской развязки в Ярославле

Будет ли проект воплощен в жизнь

663
Губернатор рассказал о строительстве Карабулинской развязки в Ярославле | Источник: правительство Ярославской областиГубернатор рассказал о строительстве Карабулинской развязки в Ярославле | Источник: правительство Ярославской области

Губернатор рассказал о строительстве Карабулинской развязки в Ярославле

Источник:

правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев рассказал о строительстве Карабулинской развязки в Ярославле. Эту тему он затронул во время подведения итогов 2025 года.

Ориентировочно, по словам губернатора, мост может появиться уже в 2029 году. Это — часть Карабулинской развязки, о появлении которой в столице Золотого кольца говорят уже полвека.

«Мост — это часть Карабулинской развязки. Карабулинская развязка — это еще эстакады, это развязки с железной дорогой, надо пробить проспект Толбухина, над железной дорогой нужно сделать развязки с Московским проспектом. Суздальским шоссе, проспектом Фрунзе. Там еще целый ряд всего. Мост — это продолжение. Мы просто начали с другой стороны, мы начали со стороны моста, а дальше, в будущем задача будет пойти от моста к Толбухинскому мосту. И тогда это будет связано в единое целое», — рассказал Михаил Евраев.

По его словам, появление в городе третьего моста существенно снизит транспортную загруженность в Заволжском районе.

«Когда появится третий мост, будет значительно легче транспортная ситуация», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее стало известно, что ярославские власти смогли добиться выделения всей суммы на строительство третьего моста через Волгу. В федеральном бюджете на объект заложили 32 млрд рублей.

Контракт на выполнение первого этапа работ на сумму 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей заключили с ООО «Трансстроймеханизация». На первом этапе, который планируется завершить до декабря 2026 года, будут построены транспортная развязка на Тормозном шоссе и эстакадная часть на правом берегу. Мы рассказывали, какие федеральные проекты выполняла компания.

Все новости о Карабулинской развязке и строительстве третьего моста в Ярославле мы собираем в одном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Карабулинская развязка Третий мост через Волгу Строительство
Лайк
TYPE_LIKE3
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
41 минута
парки то доделали нормально? дороги разбитые залатали? лишь бы пафос нагнать..а толку никакого
Гость
32 минуты
2029 год. Будет другой губернатор. Каждый другой губернатор заводит разговор о Карабулинской развязке.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Рекомендуем