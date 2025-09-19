В Ярославле начинают строительство нового моста через Волгу. Фото с места

В Ярославле начинаются работы по строительству третьего моста через Волгу. 17 сентября на берегу реки на Тормозном шоссе установили закладной камень, который символизирует старт реализация проекта.
Работы будет выполнять московская компания ООО «Трансстроймеханизация». Она должна до 1 декабря 2026 года построить транспортные развязки на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги.
«Наша цель — построить не только мост, но и полностью Карабулинскую развязку с выходом на проспект Толбухина. Это десятки километров дорог и путепроводов. Общая стоимость проекта превышает 100 миллиардов рублей», — сообщил губернатор Михаил Евраев.
Что известно о подрядчике
ООО «Трансстроймеханизация» было образовано в 2005 году в Москве. Основное направление работы — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Генеральный директор компании — Денис Воронкин. Единственным владельцем указано АО «Дороги и мосты». Данные об акционерах не раскрываются.
В 2024 году выручка компании «Трансстроймеханизация» составила 142,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль после всех расходов — 724,5 миллиона.
По данным властей, уже определены размеры компенсаций за земельные участки и объекты недвижимости, которые будут изымать у собственников.
