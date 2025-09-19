В Ярославле начинают строительство нового моста через Волгу. Фото с места

Где строят новый мост через Волгу — фоторепортаж Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начинаются работы по строительству третьего моста через Волгу. 17 сентября на берегу реки на Тормозном шоссе установили закладной камень, который символизирует старт реализация проекта.

Работы будет выполнять московская компания ООО «Трансстроймеханизация». Она должна до 1 декабря 2026 года построить транспортные развязки на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги.

«Наша цель — построить не только мост, но и полностью Карабулинскую развязку с выходом на проспект Толбухина. Это десятки километров дорог и путепроводов. Общая стоимость проекта превышает 100 миллиардов рублей», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

Что известно о подрядчике Узнать ООО «Трансстроймеханизация» было образовано в 2005 году в Москве. Основное направление работы — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор компании — Денис Воронкин. Единственным владельцем указано АО «Дороги и мосты». Данные об акционерах не раскрываются. В 2024 году выручка компании «Трансстроймеханизация» составила 142,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль после всех расходов — 724,5 миллиона. Какими крупными проектами в России занималась компания — читайте в этом материале.

Закладной камень открывал губернатор Михаил Евраев вместе с представителями подрядной организации ООО «Трансстроймеханизация» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Начнут работы с правого берега Волги — Тормозного шоссе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стройка разделена на два этапа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первый — строительство транспортной развязки на Тормозном шоссе в районе Речного порта и эстакадной части на правом берегу Волги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Второй — возведение основной части моста через Волгу с организацией выезда на улицу Клубную Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Только за первый этап работ подрядчик получит 4,3 миллиарда рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Деньги будут выделены из федерального бюджета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за строительства моста на Тормозном шоссе снесут 3 промышленных объекта, а за Волгой — 16 жилых домов на улице 1-й Шоссейной и земельный участок у трехподъездного дома № 2а на Клубной улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По данным властей, уже определены размеры компенсаций за земельные участки и объекты недвижимости, которые будут изымать у собственников.

Где именно будет проходить третий мост через Волгу — показываем на карте Источник: Городские медиа