В центре Ярославля запретят парковку на четырех улицах. Каких

В центре Ярославля запретят парковку на четырех улицах Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В центре Ярославля с 20 декабря запретят парковку на четырех улицах. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения затронут Депутатскую улицу, Нахимсона (от ул. Первомайской до ул. Андропова), Андропова (от ул. Максимова до ул. Нахимсона), Кирова (от ул. Андропова до Советской площади).

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, а также в рамках создания пешеходного пространства в центральной части города Ярославля, с вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств на отдельных участках улиц», — рассказали в мэрии Ярославля.

Какие улицы в центре Ярославля станут пешеходными Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

По данным мэра Ярославля Артема Молчанова, создавать пешеходный центр в городе будут два-три года. 1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля подписало контракт с компанией «Ярдормост» на создание пешеходной зоны. Подрядчику должны заплатить более 1,4 миллиарда рублей.

О создании пешеходной зоны в центре Ярославля заговорили с 2022 года. С таким предложением выступил глава региона Михаил Евраев. Изначально речь шла о трех улицах — Депутатской, Нахимсона и Андропова. Позже пешеходную зону решили расширить больше, включив улицы Максимова, еще один участок Кирова, территорию вокруг часовни Александра Невского. Мы показывали эскизы проекта.