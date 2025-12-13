НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В центре Ярославля запретят парковку на четырех улицах. Каких

В центре Ярославля запретят парковку на четырех улицах. Каких

Это связано с созданием пешеходной зоны в городе

В центре Ярославля с 20 декабря запретят парковку на четырех улицах. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения затронут Депутатскую улицу, Нахимсона (от ул. Первомайской до ул. Андропова), Андропова (от ул. Максимова до ул. Нахимсона), Кирова (от ул. Андропова до Советской площади).

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, а также в рамках создания пешеходного пространства в центральной части города Ярославля, с вводится ограничение остановки и стоянки транспортных средств на отдельных участках улиц», — рассказали в мэрии Ярославля.

По данным мэра Ярославля Артема Молчанова, создавать пешеходный центр в городе будут два-три года. 1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля подписало контракт с компанией «Ярдормост» на создание пешеходной зоны. Подрядчику должны заплатить более 1,4 миллиарда рублей.

О создании пешеходной зоны в центре Ярославля заговорили с 2022 года. С таким предложением выступил глава региона Михаил Евраев. Изначально речь шла о трех улицах — Депутатской, Нахимсона и Андропова. Позже пешеходную зону решили расширить больше, включив улицы Максимова, еще один участок Кирова, территорию вокруг часовни Александра Невского. Мы показывали эскизы проекта.

Кстати, с 20 декабря в Ярославле заработают платные парковки. Власти рассказывали, кому из жителей города полагаются льготы на стоянку с вечера до утра, и как их получить.

Специальный корреспондент
Парковка Запрет на стоянку Мэрия Ярославля
24
Гость
36 минут
Как же надоели местные власти со своими идеями по уничтожению НАШЕГО Ярославля! В городе куча проблем, а они зоны придумали, чтобы плитку со своих заводиков пристроить. В каждом районе полно неблагоустроенных мест, в том числе таких, где плитка просто разваливается, но это неинтересно, они там не ходят. На той неделе шли по аллее вдоль Дзержинского, там полно разрушенной плитки, фонари убогие, светят очень плохо, много не работает. Еще переход через трамвайные от этой аллеи не сделаны, почему-то между рельс плиты положили, а по краям ямы и рытвины, плит нет, хотя с другой нечетной стороны проспекта все сделано как надо. Хотя много мест вдоль трамвая, где не сделана планировка, порой вообще одна грязь на тротуаре как на Панина.
Гость
15 минут
От исторического Ярославля скоро ничего не останется
