«Машину надо ждать 30 минут»: в Ярославле взлетели цены на такси

Утром 12 декабря в Ярославле взлетели цены на такси. Жители города рассказали, что при этом машины приходится долго ждать.

«Хотела заказать такси, чтобы побыстрее добраться на работу с Суздалки. Но машину надо ждать 30 минут», — рассказала читательница 76.RU.

Как оказалось, цены на проезд из других точек города тоже выросли. Например, по тарифу «Эконом» дорога от остановки «Кресты» до Богоявленской площади будет стоить 704 рубля. Доехать в ту же точку от кинотеатра «Аврора» стоит 420 рублей.

Утром 12 декабря Ярославль сковали 9-балльные пробки. В ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» рассказали, что в связи с частичным перекрытием Московского проспекта, маршруты движения части автобусов изменились:

«В связи с временным перекрытием Московского проспекта автобусы, следующие по маршрутам ул. Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, ул. Пожарского, пр. Фрунзе, будут выполнять рейсы только до Богоявленской площади. Автобусы, находящиеся в настоящий момент на Московском проспекте, будут разворачиваться через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, ул. Гоголя, ул. Гагарина и двигаться в обратном направлении».

Тем временем ярославцы пожаловались на переполненные остановки и автобусы. На Московском проспекте многие шли до следующих остановок пешком.