«Машину надо ждать 30 минут»: в Ярославле взлетели цены на такси

«Машину надо ждать 30 минут»: в Ярославле взлетели цены на такси

Жители города сообщили о проблемах с транспортом

727
В Ярославле взлетели цены на такси | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле взлетели цены на такси | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле взлетели цены на такси

Источник:

читатель 76.RU

Утром 12 декабря в Ярославле взлетели цены на такси. Жители города рассказали, что при этом машины приходится долго ждать.

«Хотела заказать такси, чтобы побыстрее добраться на работу с Суздалки. Но машину надо ждать 30 минут», — рассказала читательница 76.RU.

Добраться от проспекта Фрунзе до центра тоже стоит недешево | Источник: читатель 76.RUДобраться от проспекта Фрунзе до центра тоже стоит недешево | Источник: читатель 76.RU

Добраться от проспекта Фрунзе до центра тоже стоит недешево

Источник:

читатель 76.RU

Как оказалось, цены на проезд из других точек города тоже выросли. Например, по тарифу «Эконом» дорога от остановки «Кресты» до Богоявленской площади будет стоить 704 рубля. Доехать в ту же точку от кинотеатра «Аврора» стоит 420 рублей.

По тарифу «Вместе» цена на поездку ниже | Источник: читатель 76.RUПо тарифу «Вместе» цена на поездку ниже | Источник: читатель 76.RU

По тарифу «Вместе» цена на поездку ниже

Источник:

читатель 76.RU

Стоимость на поездки из Заволжского района была ниже, чем из Фрунзенского | Источник: читатель 76.RUСтоимость на поездки из Заволжского района была ниже, чем из Фрунзенского | Источник: читатель 76.RU

Стоимость на поездки из Заволжского района была ниже, чем из Фрунзенского

Источник:

читатель 76.RU

Утром 12 декабря Ярославль сковали 9-балльные пробки. В ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» рассказали, что в связи с частичным перекрытием Московского проспекта, маршруты движения части автобусов изменились:

«В связи с временным перекрытием Московского проспекта автобусы, следующие по маршрутам ул. Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, ул. Пожарского, пр. Фрунзе, будут выполнять рейсы только до Богоявленской площади. Автобусы, находящиеся в настоящий момент на Московском проспекте, будут разворачиваться через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, ул. Гоголя, ул. Гагарина и двигаться в обратном направлении».

Тем временем ярославцы пожаловались на переполненные остановки и автобусы. На Московском проспекте многие шли до следующих остановок пешком.

Об утреннем коллапсе в городе мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
13
Гость
1 час
Это наши традиционные ценности - задрать цену при особых случаях.
Гость
57 минут
дороги перекрыты, пробки, тот кто заказывает такси, думают что оно по пробкам быстрее всех поедет?
Гость
