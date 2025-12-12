НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«В связи с временным перекрытием»: в Ярославле изменили маршруты движения автобусов. Каких

«В связи с временным перекрытием»: в Ярославле изменили маршруты движения автобусов. Каких

Заявление сделали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области»

345
В Ярославле изменили маршруты движения автобусов | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле изменили маршруты движения автобусов | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле изменили маршруты движения автобусов

Источник:

читатель 76.RU

Утром 12 декабря в Ярославле изменили маршрут движения нескольких автобусов. В ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» рассказали, что это связано с частичным перекрытием Московского проспекта.

«В связи с временным перекрытием Московского проспекта автобусы, следующие по маршрутам ул. Гагарина, Московскому проспекту, Суздальскому шоссе, ул. Пожарского, пр. Фрунзе, будут выполнять рейсы только до Богоявленской площади. Автобусы, находящиеся в настоящий момент на Московском проспекте, будут разворачиваться через площадь Подвойского, Силикатное шоссе, ул. Гоголя, ул. Гагарина и двигаться в обратном направлении», — рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

В ФКУ «Упрдор „Холмогоры“» 76.RU ранее сообщили о частичном перекрытии трассы М-8.

«Перекрыто движение на участке км 234+000 — км 256+300. Объезд организован по региональным дорогам через село Курба и через Гаврилов Ям», — уточнили в «Холмогорах».

Движение на Московском проспекте затруднено. Жители города жаловались на переполненные остановки и транспорт. Агрегатор «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную загруженность в Ярославле на 9 баллов.

О коллапсе в городе мы оперативно рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Маршрут Московский проспект
