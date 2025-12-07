НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Дороги и транспорт В Ярославле ограничили движение на центральных улицах

В Ярославле ограничили движение на центральных улицах

Где будет не проехать

429
В центре Ярославля ограничили движение | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ центре Ярославля ограничили движение | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В центре Ярославля ограничили движение

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле ограничили движение на центральных улицах. Меры связаны с проведением ремонта на улице Максимова.

«В связи с проведением ремонтных работ на участке дороги в направлении движения с улицы Первомайской в сторону улицы Максимова, в районе дома № 27 по улице Первомайской, временное прекращение движения транспорта продлено до 31 января 2026 года», — предупредили в мэрии города.

Кроме того, на участке улицы Андропова в районе дома № 27/19 вводится временное сужение проезжей части в направлении движения от улицы Трефолева в сторону улицы Максимова с 5 по 20 декабря 2025 года.

В мэрии попросили соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, улицу Максимова в Ярославле перекрыли для движения 25 августа. Изначально в постановлении говорилось, что ограничения будут действовать до 3 ноября. После этого они продлевались. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отмечал, что работы на Максимова — первый этап в переделке всего центра Ярославля в пешеходную зону.

По проекту реконструкции улицы Максимова, опубликованному в июле 2025 года, здесь должны снять асфальт, плитку и бордюры, сделать новые тротуары, организовать велопарковку, высадить кустарники и другие растения. Также планируется установка нового декоративного фонтана диаметром два метра.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Перекрытие улицы
Комментарии
1
Гость
57 минут
Летои делайте
Гость
57 минут
Летои делайте
Гость
