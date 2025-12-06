НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 761мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Экстренное предупреждение о погоде
«Умные решения»
Променяли Сочи на Ярославль
Что подарить и как отметить Новый год
Проверка из-за реорганзации
Пожар в супермаркете
Закрывали аэропорт
Украшаем дом к Новому году
Дороги и транспорт В Ярославскую область привезли новые автобусы: где они будут курсировать

В Ярославскую область привезли новые автобусы: где они будут курсировать

Каким округам региона положен транспорт

335
В Ярославскую область привезли новые автобусы | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославскую область привезли новые автобусы | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославскую область привезли новые автобусы

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославскую область привезли пять новых автобусов КамАЗ «Vega». Их поставили с завода в Ульяновске.

По словам губернатора Михаила Евраева, на следующей неделе должны привезти еще 10 автобусов КамАЗ и 16 машин МАЗ из Республики Беларусь.

«Всего закупаем в лизинг более 200 единиц техники. Она будет работать в муниципалитетах, где ранее обновление не проводилось, а также на пригородных и междугородных межмуниципальных маршрутах», — уточнил глава региона.

Новые автобусы должны заменить устаревшие модели в тех округах региона, где парк еще не обновлен: в Тутаевском, Гаврилов-Ямском, Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском и Пошехонском. По плану, выпустить новые автобусы в рейсы должны в первом квартале 2026 года.

«С 2023 года мы уже приобрели 914 новых автобусов, в том числе 38 электробусов для Ярославля, что составляет 82% регионального парка. Наша цель — полностью завершить его обновление в первом квартале следующего года», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее мы рассказывали, что власти Ярославской области искали поставщика 202 новых автобусов. На эти цели решили потратить больше 4 млрд рублей. В октябре 2025 года стало известно, что за компания согласилась выполнить условия контракта.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Перевозка Лизинг Михаил Евраев Губернатор
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление