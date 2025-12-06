В Ярославскую область привезли новые автобусы: где они будут курсировать

В Ярославскую область привезли новые автобусы Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославскую область привезли пять новых автобусов КамАЗ «Vega». Их поставили с завода в Ульяновске.

По словам губернатора Михаила Евраева, на следующей неделе должны привезти еще 10 автобусов КамАЗ и 16 машин МАЗ из Республики Беларусь.

«Всего закупаем в лизинг более 200 единиц техники. Она будет работать в муниципалитетах, где ранее обновление не проводилось, а также на пригородных и междугородных межмуниципальных маршрутах», — уточнил глава региона.

Новые автобусы должны заменить устаревшие модели в тех округах региона, где парк еще не обновлен: в Тутаевском, Гаврилов-Ямском, Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Любимском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском и Пошехонском. По плану, выпустить новые автобусы в рейсы должны в первом квартале 2026 года.

«С 2023 года мы уже приобрели 914 новых автобусов, в том числе 38 электробусов для Ярославля, что составляет 82% регионального парка. Наша цель — полностью завершить его обновление в первом квартале следующего года», — рассказал Михаил Евраев.