Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле анонсировали запуск двух новых автобусных маршрутов

В Ярославле анонсировали запуск двух новых автобусных маршрутов

В декабре в Ярославле появится два новых автобусных маршрута — № 45 и № 75. Как ранее сообщали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, автобус № 45 будет работать на время закрытия трамвайного движения в Ленинском районе.

«Временный маршрут № 45 свяжет микрорайон Пятерка с промышленной зоной на проспекте Октября. Предусмотрена работа трех автобусов большого класса», — указали в пресс-службе правительства.

Автобус должен следовать от улицы Автозаводской до ТРЦ «Рио». Маршрут пройдет по улицам Чкалова, Угличской, проспектам Толбухина, Октября, улице Полушкиной Роще и Тутаевскому шоссе. В обратном направлении — по Тутаевскому шоссе, Ленинградскому проспекту, проспекту Октября, улице Чкалова. Он начнет работу уже 1 декабря.

Контракт на обслуживание заключен с компанией ООО «Гирфтранс».

Основатель и гендиректор транспортной компании — Хасьятулла Гирфанов. Перевозчик обслуживает в Ярославле четыре автобусных маршрута: № 2, 40с, 55 и 97с. Согласно данным «Контур. Фокуса», с 2018 года компания принадлежала Ольге и Хасьятулле Гирфановым, однако в мае 2023 года долю гендиректора поделили: по 20% принадлежат Дмитрию Ватутину (перевозчик из Ярославской области и владелец магазинов автозапчастей) и Светлане Орловой (перевозчик из Ярославского района), а 10% оставшихся — Хасьятулле. За семь лет «Гирфтранс» заработает почти 3 миллиарда рублей.

Автобусный маршрут № 75 свяжет остановки «Богоявленская площадь» и «ТРК „Альтаир“. На данный момент идет процедура определения перевозчика на обслуживание транспорта.

«Автобусы будут следовать по Ленинградскому проспекту и проспекту Дзержинского, улицам Осташинской и Промышленной с заездом на Осташинское кладбище, по Промышленному шоссе, улице Чкалова, проспекту Октября, улицам Ушинского и Комсомольской», — сообщили в пресс-службе правительства.

Отметим, что запуск автобуса № 45 анонсировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, поскольку на время реконструкции трамвайных путей в Ленинском районе закрыли три трамвайных маршрута. Жители Пятерки не раз жаловались на нехватку транспорта.

Масштабные работы по трамвайной концессии с компанией «Мовиста Регионы Ярославль» проводятся в Ярославле с 2023 года. Согласно договору, подрядчик должен заменить в городе более 40 километров трамвайных путей на всех маршрутах, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу должны пустить 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Общественный транспорт Автобусный маршрут
Гость
55 минут
Можете не запускать! С такими ценами все скоро на великах будут катать или пешком ходить
Гость
27 минут
на Ленинградском проспекте мало ведь автобусов ходит.... еще один запустим. что не позволило 75 пустить через улицу Труфанова??
