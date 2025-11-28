В Ярославле анонсировали запуск двух новых автобусных маршрутов

В декабре в Ярославле появится два новых автобусных маршрута — № 45 и № 75. Как ранее сообщали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, автобус № 45 будет работать на время закрытия трамвайного движения в Ленинском районе.
«Временный маршрут № 45 свяжет микрорайон Пятерка с промышленной зоной на проспекте Октября. Предусмотрена работа трех автобусов большого класса», — указали в пресс-службе правительства.
Автобус должен следовать от улицы Автозаводской до ТРЦ «Рио». Маршрут пройдет по улицам Чкалова, Угличской, проспектам Толбухина, Октября, улице Полушкиной Роще и Тутаевскому шоссе. В обратном направлении — по Тутаевскому шоссе, Ленинградскому проспекту, проспекту Октября, улице Чкалова. Он начнет работу уже 1 декабря.
Контракт на обслуживание заключен с компанией ООО «Гирфтранс».
Основатель и гендиректор транспортной компании — Хасьятулла Гирфанов. Перевозчик обслуживает в Ярославле четыре автобусных маршрута: № 2, 40с, 55 и 97с. Согласно данным «Контур. Фокуса», с 2018 года компания принадлежала Ольге и Хасьятулле Гирфановым, однако в мае 2023 года долю гендиректора поделили: по 20% принадлежат Дмитрию Ватутину (перевозчик из Ярославской области и владелец магазинов автозапчастей) и Светлане Орловой (перевозчик из Ярославского района), а 10% оставшихся — Хасьятулле. За семь лет «Гирфтранс» заработает почти 3 миллиарда рублей.
Автобусный маршрут № 75 свяжет остановки «Богоявленская площадь» и «ТРК „Альтаир“. На данный момент идет процедура определения перевозчика на обслуживание транспорта.
«Автобусы будут следовать по Ленинградскому проспекту и проспекту Дзержинского, улицам Осташинской и Промышленной с заездом на Осташинское кладбище, по Промышленному шоссе, улице Чкалова, проспекту Октября, улицам Ушинского и Комсомольской», — сообщили в пресс-службе правительства.
Отметим, что запуск автобуса № 45 анонсировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, поскольку на время реконструкции трамвайных путей в Ленинском районе закрыли три трамвайных маршрута. Жители Пятерки не раз жаловались на нехватку транспорта.
Масштабные работы по трамвайной концессии с компанией «Мовиста Регионы Ярославль» проводятся в Ярославле с 2023 года. Согласно договору, подрядчик должен заменить в городе более 40 километров трамвайных путей на всех маршрутах, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо. Вместо старых составов по городу должны пустить 47 новых трамваев. Затем фирма в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль.