В Ярославле анонсировали запуск двух новых автобусных маршрутов

В декабре в Ярославле запустят два новых автобусных маршрута

В декабре в Ярославле появится два новых автобусных маршрута — № 45 и № 75. Как ранее сообщали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, автобус № 45 будет работать на время закрытия трамвайного движения в Ленинском районе.

«Временный маршрут № 45 свяжет микрорайон Пятерка с промышленной зоной на проспекте Октября. Предусмотрена работа трех автобусов большого класса», — указали в пресс-службе правительства.

Автобус должен следовать от улицы Автозаводской до ТРЦ «Рио». Маршрут пройдет по улицам Чкалова, Угличской, проспектам Толбухина, Октября, улице Полушкиной Роще и Тутаевскому шоссе. В обратном направлении — по Тутаевскому шоссе, Ленинградскому проспекту, проспекту Октября, улице Чкалова. Он начнет работу уже 1 декабря.

Контракт на обслуживание заключен с компанией ООО «Гирфтранс».