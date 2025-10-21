В Ярославле запустят новый автобус. По какому маршруту он будет работать

В Ярославле запустят новый автобус № 45 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле откроют новый автобусный маршрут № 45 «Улица Автозаводская» — «ТРЦ „Рио“». Он свяжет Пятерку с промзоной на проспекте Октября.

«Восстановить прямое сообщение активно просили жители Ленинского района в социальных сетях. Обращения зафиксировал Центр управления регионом. Маршрут станет временным решением на период модернизации трамвайных путей на улице Чкалова и проспекте Октября», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Глава региона сообщил, что на этой неделе маршрут включат в реестр. Затем будет определена компания-перевозчик. По планам, маршрут откроют уже в декабре. На линию хотят выпустить автобусы большого класса.

Ранее мэр Ярославля Артём Молчанов сообщал, что в Ярославле планируют добавить автобусный маршрут, который должен стать альтернативой закрытым трамвайным на Пятерке.

По словам градоначальника, решение о запуске нового автобусного маршрута было принято 20 октября.