Водители, будьте осторожны! В Ярославской области установили новые дорожные камеры «Паук». Где именно

В Ярославской области установили 4 новых комплекса фотовидеофиксации «Паук». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Данные комплексы фиксируют следующие виды нарушений: превышение установленной скорости движения транспортного средства (ст. 12.9 КоАП РФ), управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ) и нарушение правил пользования телефоном водителем (ст. 12.36.1 КоАП РФ)», — объяснили в Госавтоинспекции.
Адреса установки новых «Пауков»
Автодорога «Обход г. Гаврилов-Яма», перекресток с автодорогой «Гаврилов-Ям-Гагарино», 2 км 959 м;
Автодорога Р-151 «Ярославль-Рыбинск», «Р-151», 19 км 440 м;
Автодорога «Ярославль-Заячий холм-а/д Иваново-Писцово-Гаврилов Ям-Ярославль (до деревни Шопша)», населенный пункт Федоровское, 20 км 945 м;
Автодорога Р-153 «Углич-Ростов», поворот на населенный пункт Ново, 35 км 456 м.
Об установке дорожных камер «Паук» стало известно еще в феврале 2025 года. сообщалось, что на новую технику фотовидеофиксации потратят 3,5 млрд рублей.
Из документов следует, что в регионе будет 283 места, где установят новые камеры. В том числе в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Гаврилов-Яме, на нескольких участках трассы М-8 в регионе, на дороге «Золотое кольцо», в Переславском, Борисоглебском, Ростовском, Некрасовском, Мышкинском, Угличском, Первомайском, Любимском, Пошехонском, Тутаевском, Рыбинском районах.
Ранее мы рассказывали, где еще в Ярославской области установлены «Пауки».