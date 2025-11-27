Толпы на остановках: сотни ярославцев пытаются уехать домой после концерта Басты. Видео

В Ярославле десятки людей столпились на остановках общественного транспорта после концерта репера Басты (16+), который прошел 27 ноября в «Арене-2000». Пассажиры пытаются влтиснуться в подходящие автобусы. Не у всех это получается. Транспорт уезжает заполненным под завязку.
Перед этим давка была в гардеробе концертной площадки.
«При нас некоторым людям выдали не их одежду. Были те, чью одежду забрали. Люди разбирались», — рассказали порталу 76.RU зрители концрта.
Также образовались пробки на дорогах у «Арены-2000». Сервис «Яндекса» окрасил эти участки в бордовый цвет.
«Сотрудники ГИБДД перекрывали проход пешеходам на зеленый свет, чтобы выпустить машины с Институтской на Московский проспект», — рассказали очевидцы.
По словам людей сейчас ситуация начинает потихоньку приходить в норму.
Напомним, на концерте Баста исполнил свои хиты и новые песни, много общался со зрителями — заставлял хлопать, танцевать, обниматься. Кроме того, два парня сделали предложения руки и сердца своим девушкам.