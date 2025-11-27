Толпы на остановках: сотни ярославцев пытаются уехать домой после концерта Басты. Видео

Автобусы забивались под завязку Источник: Полина Зайцева / 76.RU

В Ярославле десятки людей столпились на остановках общественного транспорта после концерта репера Басты (16+), который прошел 27 ноября в «Арене-2000». Пассажиры пытаются влтиснуться в подходящие автобусы. Не у всех это получается. Транспорт уезжает заполненным под завязку.

Видео с остановки Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Перед этим давка была в гардеробе концертной площадки. «При нас некоторым людям выдали не их одежду. Были те, чью одежду забрали. Люди разбирались», — рассказали порталу 76.RU зрители концрта.

Народ всё подходит Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Также образовались пробки на дорогах у «Арены-2000». Сервис «Яндекса» окрасил эти участки в бордовый цвет.

У «Арены-2000» пробки Источник: Яндекс. Карты

«Сотрудники ГИБДД перекрывали проход пешеходам на зеленый свет, чтобы выпустить машины с Институтской на Московский проспект», — рассказали очевидцы.

Машины пытаются разъехаться, а пешеходы пройти Источник: Кристина Геворкян / 76.RU