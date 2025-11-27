НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как -1

0 м/c,

 753мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,25
EUR 90,79
Экопроекты российских компаний
Концерт Басты
«Умные решения»
Отменили спектакль
Вырубают Бутусовский парк
Хлопок в 10-этажке
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Рост тарифов
Ярославцы в НХЛ
Дороги и транспорт Толпы на остановках: сотни ярославцев пытаются уехать домой после концерта Басты. Видео

Толпы на остановках: сотни ярославцев пытаются уехать домой после концерта Басты. Видео

У «Арены-2000» образовались пробки

173
Автобусы забивались под завязку | Источник: Полина Зайцева / 76.RUАвтобусы забивались под завязку | Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Автобусы забивались под завязку

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

В Ярославле десятки людей столпились на остановках общественного транспорта после концерта репера Басты (16+), который прошел 27 ноября в «Арене-2000». Пассажиры пытаются влтиснуться в подходящие автобусы. Не у всех это получается. Транспорт уезжает заполненным под завязку.

Видео с остановки

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Перед этим давка была в гардеробе концертной площадки.

«При нас некоторым людям выдали не их одежду. Были те, чью одежду забрали. Люди разбирались», — рассказали порталу 76.RU зрители концрта.

Народ всё подходит

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

Также образовались пробки на дорогах у «Арены-2000». Сервис «Яндекса» окрасил эти участки в бордовый цвет.

У «Арены-2000» пробки | Источник: Яндекс. КартыУ «Арены-2000» пробки | Источник: Яндекс. Карты

У «Арены-2000» пробки

Источник:

Яндекс. Карты

«Сотрудники ГИБДД перекрывали проход пешеходам на зеленый свет, чтобы выпустить машины с Институтской на Московский проспект», — рассказали очевидцы.

Машины пытаются разъехаться, а пешеходы пройти | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUМашины пытаются разъехаться, а пешеходы пройти | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Машины пытаются разъехаться, а пешеходы пройти

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

По словам людей сейчас ситуация начинает потихоньку приходить в норму.

Напомним, на концерте Баста исполнил свои хиты и новые песни, много общался со зрителями — заставлял хлопать, танцевать, обниматься. Кроме того, два парня сделали предложения руки и сердца своим девушкам.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Остановка Автобус Концерт Баста
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
17 минут
Где ТОЛПЫ?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Скорее всего, не взлетит. Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление