Баста помог с кольцом: на концерте репера в Ярославле два парня сделали предложения девушкам. Видео

27 июня в ярославской «Арене-2000» прошел концерт (16+) репера Басты. Василий Вакуленко исполнял хиты и новые песни, общался со зрителями. В какой-то момент на сцену вышли парень с девушкой.
«Выйдешь за меня?» — парень опустился на колено.
«Подожди не торопись», — вмешался Баста, обратившись к девушке. — Хороший парень? Послушный?».
Девушка кивнула.
«Тогда, что ты думаешь? Конечно!», — благословил пару Баста. — Будьте счастливы! Всего вам самого наилучшего!»
Певец раскрыл секрет, как женихи заманивают будущих невест на сцену.
«Девушка обычно не знает о предложении. Мы парню говорим: „Скажи, что ты выиграл в конкурсе“. И она думает: „Да, где ты опять выиграл?“. Но так, как волнуется парень, никто не волнуется!», — разоткровенничался Баста.
На всякий случай он спросил, есть ли еще кто-то, кто тоже хочет сделать предложение. Внезапно из зала выкрикнул парень. Оказалось, что его зовут Даниил. А его избранницу Анастасия. Они встречаются год.
«Ты молодец», — подбодрил Баста парня.
Правда, у Даниила не оказалось с собой кольца.
«Делай без кольца. Мы для тебя сделаем магическую, волшебную музыку. Для тебя, Даниил, изобрели невидимое кольцо. Скоро оно материализуется», — начал по-сказочному вещать Баста.
Настя согласилась.
«Мы вас поздравляем! Будьте счастливы!» — обратился к влюбленным репер.
Кстати, на прошлом концерте Басты в Ярославле парень пообещал жениться на своей девушке.
Мы ведем репортаж с концерта репера.