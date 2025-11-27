Баста помог с кольцом: на концерте репера в Ярославле два парня сделали предложения девушкам. Видео

Две пары обручились на концерте Басты в Ярославле

«Девушка обычно не знает о предложении. Мы парню говорим: „Скажи, что ты выиграл в конкурсе“. И она думает: „Да, где ты опять выиграл?“. Но так, как волнуется парень, никто не волнуется!», — разоткровенничался Баста.

«Тогда, что ты думаешь? Конечно!», — благословил пару Баста. — Будьте счастливы! Всего вам самого наилучшего!»

27 июня в ярославской «Арене-2000» прошел концерт (16+) репера Басты. Василий Вакуленко исполнял хиты и новые песни, общался со зрителями. В какой-то момент на сцену вышли парень с девушкой.

Предложение руки и сердца на концерте Басты в Ярославле

На всякий случай он спросил, есть ли еще кто-то, кто тоже хочет сделать предложение. Внезапно из зала выкрикнул парень. Оказалось, что его зовут Даниил. А его избранницу Анастасия. Они встречаются год.

«Ты молодец», — подбодрил Баста парня.

Правда, у Даниила не оказалось с собой кольца.

«Делай без кольца. Мы для тебя сделаем магическую, волшебную музыку. Для тебя, Даниил, изобрели невидимое кольцо. Скоро оно материализуется», — начал по-сказочному вещать Баста.

Настя согласилась.

«Мы вас поздравляем! Будьте счастливы!» — обратился к влюбленным репер.

Кстати, на прошлом концерте Басты в Ярославле парень пообещал жениться на своей девушке.

Мы ведем репортаж с концерта репера.