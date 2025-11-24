НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 742мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,92
EUR 91,37
Экопроекты российских компаний
Новые авиарейсы
«Умные решения»
Умерла долгожительница
Задержка поезда
9-балльные пробки
Кредиты ярославцев
Беспилотная опасность
Сколько стоит стать хоккеистом
Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле приостановят движение трамваев: когда и на сколько

В Ярославле приостановят движение трамваев: когда и на сколько

Сообщение властей

351
В Ярославле приостановят работу трамваев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле приостановят работу трамваев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле приостановят работу трамваев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на двое суток приостановят движение трамваев по маршруту № 5д «Трамвайное депо — Больница № 9». Об этом предупредили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Транспорт не будет работать с 00:00 28 ноября до 05:00 30 ноября.

«Приостановка движения связана с проведением работ по замене трамвайных путей и установке двух стрелочных переводов, которые обеспечат соединение новых путей с въездом в действующее трамвайное депо на Ленинградском проспекте», — объяснили в министерстве.

В предыдущий раз движение трамваев в Дзержинском районе Ярославля останавливали 17 ноября. Тогда же временно меняли маршруты троллейбусов. По информации регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, причиной стало повреждение кабеля, питающего тяговую подстанцию, в Дзержинском районе.

Напомним, с 2023 года в городе проводятся масштабные работы по обновлению трамвайной инфраструктуры в рамках концессионного соглашения правительства региона с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Подрядчик должен заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода и трамвайное депо. Вместо старых по городу должны пустить 47 новых трамваев. После этого инвестор в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль от этой деятельности.

Первый этап реконструкция прошел в Дзержинском районе. С 15 сентября здесь начал ходить трамвай № 5д. Сначала он возил пассажиров от больницы № 9 до Моторного завода. Чуть позже его маршрут сократили до трамвайного депо, так как на участке от депо до Моторного завода стартовал новый этап модернизации

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамвай Ремонт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление