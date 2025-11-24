В Ярославле приостановят движение трамваев: когда и на сколько

В Ярославле на двое суток приостановят движение трамваев по маршруту № 5д «Трамвайное депо — Больница № 9». Об этом предупредили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Транспорт не будет работать с 00:00 28 ноября до 05:00 30 ноября.

«Приостановка движения связана с проведением работ по замене трамвайных путей и установке двух стрелочных переводов, которые обеспечат соединение новых путей с въездом в действующее трамвайное депо на Ленинградском проспекте», — объяснили в министерстве.

В предыдущий раз движение трамваев в Дзержинском районе Ярославля останавливали 17 ноября. Тогда же временно меняли маршруты троллейбусов. По информации регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, причиной стало повреждение кабеля, питающего тяговую подстанцию, в Дзержинском районе.

Напомним, с 2023 года в городе проводятся масштабные работы по обновлению трамвайной инфраструктуры в рамках концессионного соглашения правительства региона с компанией «Мовиста Регионы Ярославль». Подрядчик должен заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, реконструировать два путепровода и трамвайное депо. Вместо старых по городу должны пустить 47 новых трамваев. После этого инвестор в течение 20 лет сможет эксплуатировать трамвайное хозяйство и получать прибыль от этой деятельности.

Первый этап реконструкция прошел в Дзержинском районе. С 15 сентября здесь начал ходить трамвай № 5д. Сначала он возил пассажиров от больницы № 9 до Моторного завода. Чуть позже его маршрут сократили до трамвайного депо, так как на участке от депо до Моторного завода стартовал новый этап модернизации