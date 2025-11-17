В Ярославле полностью остановили движение трамваев и поменяли маршруты троллейбусов. Причина

В Ярославле из-за аварии изменилась работа электротранспорта Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле 17 ноября временно остановили движение трамваев и поменяли маршруты троллейбусов № 7 и 8. По информации регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, причиной стало повреждение кабеля, питающего тяговую подстанцию, в Дзержинском районе города.

«Специалисты АО „ЯрГЭТ“ уже работают над устранением неисправности кабеля. Возобновить движение электротранспорта в районе планируется до 23:00 17 ноября», — проинформировали власти.

Пока ведутся восстановительные работы, троллейбусы № 7 и 8 будут следовать в Дзержинском районе не по Ленинградскому проспекту, а по Тутаевскому шоссе до конечной остановки «Фабрика „Красный перевал“».