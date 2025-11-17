В Ярославле полностью остановили движение трамваев и поменяли маршруты троллейбусов. Причина

В Ярославле 17 ноября временно остановили движение трамваев и поменяли маршруты троллейбусов № 7 и 8. По информации регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, причиной стало повреждение кабеля, питающего тяговую подстанцию, в Дзержинском районе города.
«Специалисты АО „ЯрГЭТ“ уже работают над устранением неисправности кабеля. Возобновить движение электротранспорта в районе планируется до 23:00 17 ноября», — проинформировали власти.
Пока ведутся восстановительные работы, троллейбусы № 7 и 8 будут следовать в Дзержинском районе не по Ленинградскому проспекту, а по Тутаевскому шоссе до конечной остановки «Фабрика „Красный перевал“».
Напомним, в правительстве Ярославской области сообщили, что в 2026 году увеличатся предельные тарифы на проезд в городах и округах Ярославской области. Предельные тарифы — это максимальные, экономически обоснованные цифры, до которых теоретически могут поднять плату пассажиров за проезд. В Ярославле предельный тариф составит 42 рубля. Однако, как отметили власти, повышение платы за проезд для граждан пока не рассматривается.