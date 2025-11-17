НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

облачно, без осадков

ощущается как -7

5 м/c,

южн.

 750мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Причина пробки на Московском
«Умные решения»
Штрафы студентам-медикам
Проверь свои знания по географии
Влетел в стоящий грузовик
Кто претендует на новые пособия для семей
Какие грибы растут в ноябре
Дороги и транспорт В Ярославле полностью остановили движение трамваев и поменяли маршруты троллейбусов. Причина

В Ярославле полностью остановили движение трамваев и поменяли маршруты троллейбусов. Причина

Сколько это продлится

430
В Ярославле из-за аварии изменилась работа электротранспорта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле из-за аварии изменилась работа электротранспорта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле из-за аварии изменилась работа электротранспорта

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле 17 ноября временно остановили движение трамваев и поменяли маршруты троллейбусов № 7 и 8. По информации регионального Министерства дорожного хозяйства и транспорта, причиной стало повреждение кабеля, питающего тяговую подстанцию, в Дзержинском районе города.

«Специалисты АО „ЯрГЭТ“ уже работают над устранением неисправности кабеля. Возобновить движение электротранспорта в районе планируется до 23:00 17 ноября», — проинформировали власти.

Пока ведутся восстановительные работы, троллейбусы № 7 и 8 будут следовать в Дзержинском районе не по Ленинградскому проспекту, а по Тутаевскому шоссе до конечной остановки «Фабрика „Красный перевал“».

Напомним, в правительстве Ярославской области сообщили, что в 2026 году увеличатся предельные тарифы на проезд в городах и округах Ярославской области. Предельные тарифы — это максимальные, экономически обоснованные цифры, до которых теоретически могут поднять плату пассажиров за проезд. В Ярославле предельный тариф составит 42 рубля. Однако, как отметили власти, повышение платы за проезд для граждан пока не рассматривается.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Трамвай Троллейбус Изменение движения
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
39 минут
Какая-то сумеречная зона!
Гость
27 минут
Удивляться нечему, когда сплошняком идет узаконение незаконных построек. Сомневаюсь, что они как-то при этом заботятся о безопасности земляных работ. В их извилинах даже нет проблеска на то, что в земле может проходить коммуникация, кабель, канал и т.п.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление