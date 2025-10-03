НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 766мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Подорожают проездные
Судьба гостиницы «Юбилейной»
Зумеры — о работе
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Начался осенний призыв
Сэкономить время и нервы на врачах
Причина давок в автобусах
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Дороги и транспорт В Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные: когда и на сколько

В Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные: когда и на сколько

Мэр подписал постановление

1 154
В Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные. Соответствующее постановление 2 октября подписал мэр города Артем Молчанов.

Новые цены начнут действовать с 1 ноября 2025 года.

Сколько будут стоить школьные и студенческие проездные:

  • школьный проездной билет на один вид транспорта — 950 рублей (сейчас 650 рублей);

  • школьный проездной билет на два вида транспорта — 1175 рублей (сейчас 800 рублей);

  • студенческий проездной билет на один вид транспорта — 950 рублей (сейчас 650 рублей);

  • студенческий проездной билет на два вида транспорта — 1175 рублей (сейчас 800 рублей).

Школьный проездной билет могут получить учащиеся общеобразовательных организаций. Студенческий проездной билет могут получить учащиеся организаций начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования, получающие образование по очной форме впервые.

Как и где оформить школьный и студенческий проездной

Для оформления проездного билета школьникам и студентам Ярославля необходимо обратиться в кассы № 1 или № 5 автовокзала Ярославля (Ярославль, Московский проспект, 80а).

Для оформления школьного проездного билета нужно предоставить:

  • свидетельство о рождении (для получателей в возрасте до 14 лет) или паспорт (для получателей старше 14 лет);

  • паспортные данные одного из родителей;

  • справка, подтверждающая факт обучения в общеобразовательной организации;

  • согласие на обработку персональных данных (выдается в кассе).

Для оформления студенческого проездного билета нужно предоставить:

  • паспорт;

  • справка из учебного заведения;

  • заявление на обработку персональных данных;

  • ранее оформленный проездной билет (при наличии).

Напомним, стоимость проезда в Ярославле поднялась с 1 января 2025 года. Сейчас цена разовой поездки — 38 рублей. При этом действует только безналичная система оплаты. Стоимость школьных и студенческих проездных в Ярославле с 1 января не повышалась.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Проездной билет Школьник Студент Общественный транспорт
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
1 час
на 46% так сразу )) а говорят у нас инфляция 7%. тов. Евраев об этом знает?
Гость
1 час
школьников по хорошему бесплатный проезд должен быть и как это вяжется с лозунгом рожайте а мы вас как липку обдерем налогами итд
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
Кому поют русские птицы и зачем нам новое военное кино? Почему в октябре не стоит пропускать «Август»
Надежда Губарь
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление