В Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные: когда и на сколько

В Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле подорожают школьные и студенческие проездные. Соответствующее постановление 2 октября подписал мэр города Артем Молчанов.

Новые цены начнут действовать с 1 ноября 2025 года.

Сколько будут стоить школьные и студенческие проездные:

школьный проездной билет на один вид транспорта — 950 рублей (сейчас 650 рублей);

школьный проездной билет на два вида транспорта — 1175 рублей (сейчас 800 рублей);

студенческий проездной билет на один вид транспорта — 950 рублей (сейчас 650 рублей);

студенческий проездной билет на два вида транспорта — 1175 рублей (сейчас 800 рублей).

Школьный проездной билет могут получить учащиеся общеобразовательных организаций. Студенческий проездной билет могут получить учащиеся организаций начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования, получающие образование по очной форме впервые.

Как и где оформить школьный и студенческий проездной

Для оформления проездного билета школьникам и студентам Ярославля необходимо обратиться в кассы № 1 или № 5 автовокзала Ярославля (Ярославль, Московский проспект, 80а).

Для оформления школьного проездного билета нужно предоставить:

свидетельство о рождении (для получателей в возрасте до 14 лет) или паспорт (для получателей старше 14 лет);

паспортные данные одного из родителей;

справка, подтверждающая факт обучения в общеобразовательной организации;

согласие на обработку персональных данных (выдается в кассе).

Для оформления студенческого проездного билета нужно предоставить:

паспорт;

справка из учебного заведения;

заявление на обработку персональных данных;

ранее оформленный проездной билет (при наличии).