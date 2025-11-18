Стало известно, какие поезда опоздали в Москву из-за задержки состава а Ярославской области

Четыре поезда опаздывают в Москву из-за вынужденной остановки грузового состава Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Из-за вынужденной остановки грузового поезда утром 18 ноября в Ярославской области с опозданием следовали четыре пассажирских состава в Москву, сообщили в Северной железной дороге и транспортной прокуратуре.

«На станции Беклемишево по техническим причинам совершил вынужденную остановку грузовой поезд. Ярославская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. Задержаны четыре пассажирских поезда от 18 минут до 1 часа 39 минут», — прокомментировали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Станция Беклемишево расположена в Ростовском муниципальном округе.

Какие поезда задерживаются в Москву:

№ 41 Воркута — Москва, задержка более 1,5 часа. Обычно по расписанию поезд должен прибывать в столицу в 09:43;

№ 129 Архангельск — Москва, более часа. Прибытие по расписанию — в 09:58;

№ 21 Лабытнанги — Москва, более получаса. По расписанию поезд должен быть в столице в 10:14;

№ 101 Ярославль — Москва, менее получаса. Согласно расписанию, поезд обычно прибывает в столицу в 10:22.

Согласно онлайн-табло вокзалов, в столицу прибыли поезда из Архангельска и Ярославля, ожидается прибытие поездов из Воркуты и Лабытнанги.

Узнать о движении поездов можно в приложении «РЖД Пассажирам» или в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

«Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все меры для сокращения времени задержки поездов», — сообщили в пресс-службе СЖД.