В Ярославле пустят новый автобус: маршрут, остановки

В Ярославле появится новый автобус № 45 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут перевозчика на новый автобусный маршрут № 45. Объявление об этом 17 ноября появилось на сайте Госзакупок.

Автобус должен возить пассажиров от улицы Автозаводской до ТРЦ «Рио». Маршрут пройдет по улицам Чкалова, Угличской, проспектам Толбухина, Октября, улице Полушкиной Роще и Тутаевскому шоссе. В обратном направлении — по Тутаевскому шоссе, Ленинградскому проспекту, проспекту Октября, улице Чкалова.

Перевозчик должен выпустить на маршрут большие автобусы (до 3 штук) с количеством посадочных мест не менее 25, общей вместимостью — не менее 85 человек.

Автобус будет совершать рейсы ежедневно с 5:40 до 23:42.

Исполнителя пока ищут на непродолжительный срок — с 1 по 31 декабря 2025 года. За работу власти готовы заплатить 4,7 миллиона рублей.

Итоги аукциона должны подвести 26 ноября.

Остановки автобуса № 45:

в прямом направлении: «Ул. Юности», «Ул. Добрынина», «Ул. Жукова», «Ул. Белинского», «Ул. Чехова», «Институт», «Областная онкологическая больница», «ЯМЗ», «НИИМСК», «Лакокраска»;

в обратном направлении: «Торгово-развлекательный центр „РИО“ (на Ленинградском пр-те), „Лакокраска“, „НИИМСК“, „ЯМЗ“, „Областная онкологическая больница“, „Институт“, „Ул. Чехова“, „Ул. Белинского“, „Ул. Жукова“, „Ул. Добрынина“, „Ул. Юности“.

Схема нового маршрута № 45 Источник: Госзакупки