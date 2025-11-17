НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
В России перестанут действовать старые ПДД: зачем их меняют

В России перестанут действовать старые ПДД: зачем их меняют

Это случится уже в ближайшие несколько лет

435
С 1994 года в нынешние ПДД внесли примерно 600 изменений

С 1994 года в нынешние ПДД внесли примерно 600 изменений

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

К 2029 году в России разработают новые правила дорожного движения. Об этом заявил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

Действующие правила дорожного движения утвердили еще в 1993 году. Разработать новые ПДД — одна из важнейших перспектив в рамках плана президента России Владимира Путина по уменьшению числа аварий до повышению безопасности на дорогах до 2030 года.

«Старые правила будут действовать до 1 марта 2029 года, после чего им на смену придут новые», — заявил Зокиров в разговоре с ТАСС.

С тех пор как были утверждены текущие правила дорожного движения, в них добавили изменения около 70 раз. Всего в документ вносили около 600 правок.

В 2021 году изменить некоторые ПДД было сложно, потому что нужно было отменить весь документ и принять его заново. Но в октябре 2022 года это ограничение сняли.

Последние поправки в ПДД внесли в июле 2025 года, когда были запрещены так называемые заменители детских кресел. О некоторых изменениях мы рассказывали в отдельном материале.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
9
Гость
1 час
И под это дело всем на обязательную пересдачу, и город и билеты ну и естественно за кругленькую сумму.
с++
1 час
хорошо бы раз в 10 лет была пересдача теории, а не просто замена прав. А кто не пересдал с первого раза, второй раз только через месяц и так три раза, после чего год на подготовку...
Гость
