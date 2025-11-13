НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Дороги и транспорт Эксклюзив Повысят ли в Ярославле цены на проезд: ответ властей

Повысят ли в Ярославле цены на проезд: ответ властей

Что обсуждают в правительстве

2 311
Повысят ли цены на проезд в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПовысят ли цены на проезд в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Повысят ли цены на проезд в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области обсудили тарифы на проезд в общественном транспорте.

11 ноября министр тарифного регулирования региона Марина Сачкова сообщила, что по этому вопросу прошло совместное совещание с представителями Министерства дорожного хозяйства и транспорта, ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области». По словам Марины Сачковой, на встрече обсудили действующие и планируемые на 2026 год предельные тарифы, а также стоимость проезда.

Однако, как сообщили порталу 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, это вовсе не означает, что пассажирам нужно ждать повышения цен на проезд.

«В настоящее время совместно с Министерством тарифного регулирования ведется ежегодная работа по расчету экономически обоснованных тарифов по всем видам общественного транспорта и планируемых расходов предприятий на предстоящий год. В данный момент повышение стоимости проезда в общественном транспорте не рассматривается», — отметили в Минтрансе.

Напомним, в Ярославле цены на проезд в общественном транспорте повышали с 1 января 2025 года — с 34 до 38 рублей. При этом в Ярославле отменили оплату наличными. Тогда же увеличились цены на проездные для граждан. Цены на школьные и студенческие проездные были повышены с 1 ноября 2025 года.

Также с 1 января 2025 года были увеличены тарифы на поездки по межмуниципальным маршрутам.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Проезд Цена
Комментарии

19
19
JayroslavMudryi
9 часов
однозначно повысят-привыкли отжимать у народа постепенно! вон у них статистика что говорит?-- Средняя зарплата в России — это когда один чиновник получает 2 миллиона рублей, а 100 человек (почтальонов) — 8000 рублей. Тогда в среднем они все получают примерно 27 тысяч.
Гость
10 часов
Или ну давайте посмотрим как обещают сделать парки и как они выглядят??? Где потраченные деньги миллиарды и миллионы рублей города???Ярославля

