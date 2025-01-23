Сколько стоят проездные после подорожания тарифов в транспорте в Ярославле — обзор цен

Сколько стоят проездные в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 1 января 2025 года в Ярославле отменили оплату наличными в общественном транспорте. Также увеличили тарифы: теперь разовый проезд на городских маршрутах стоит 38 рублей вместо 34.

Кроме того, изменилась стоимость на проездные. Теперь цены в Ярославле такие:

на один вид транспорта — 1900 рублей;

на два — 2350 рублей;

на три — 2550 рублей.

Проездной билет рабочего дня, который не будет действовать в выходные, на один вид транспорта можно будет приобрести за 1350 рублей, на два — за 1650 рублей, на три — за 1800 рублей соответственно.

В Рыбинске стоимость проездного билета на один вид транспорта составит 1800 рублей, на два вида — 2200 рублей.

Стоимость проездного билета на один вид транспорта составляет 650 рублей, проездной на два вида транспорта — 800 рублей.

— Оформить электронный проездной билет можно по адресу: Ярославль, Московский проспект, 80а (здание автовокзала, касса № 1 и касса № 5), — уточнили 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Новый вид транспортных карт

Также с 2025 года в Ярославской области ввели новую льготу для школьников. Все ученики средних общеобразовательных учреждений региона могут ездить за полцены в пригородных автобусах. Правда, для этого нужно будет получить льготную транспортную карту.

— Новые транспортные карты позволят школьникам Ярославской области ездить с 50% скидкой на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в пригородном сообщении с нумерацией автобусов от № 100 до № 500. Льгота будет действовать во время учебного периода — с 1 сентября по 30 июня, — отметили в Минтрансе.

Как получить транспортную карту?

В школе необходимо заполнить заявление на подтверждение права на получение транспортной карты. К заявлению нужно приложить копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка, не достигшего 14 лет. Важный нюанс — карту можно оформить только при наличии регистрации в Ярославской области. Информация о подтверждении права на льготу будет направлена в ГБУ ЯО «Яроблтранском», организация внесет ее в реестр транспортных карт. Через 10 рабочих дней именную карту можно получить в момент обращения в любом МФЦ Ярославля, а также в Рыбинске, Угличе, Тутаеве, Ростове и Переславле-Залесском. Не забудьте взять с собой паспорт и свидетельство о рождении ребенка, не достигшего 14 лет.