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Дороги и транспорт В Ярославской области повысили максимальные тарифы на проезд в транспорте

В Ярославской области повысили максимальные тарифы на проезд в транспорте

Что это значит

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12 комментариев

В Ярославской области повысили максимальные тарифы на областные автобусы

Источник:

С 1 января 2025 года вырастут предельные тарифы на поездки в автобусах в Ярославской области. Соответствующий приказ опубликовало областное Министерство тарифного регулирования.

— Предельный (максимальный) тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливается в размере 5,24 рубля за 1 пассажиро-километр, — указано в документе.

Речь идет о тарифах, выше уровня которых Министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также перевозчики не могут устанавливать стоимость проезда для пассажиров на областных маршрутах. В 2024 году он составлял 4,67 рубля за один пассажиро-километр.

— При расчете платы за проезд расстояние поездки определяется с учетом расположения остановочных пунктов на межмуниципальных маршрутах с точностью до десятой доли километра, — говорится в приказе.

Кроме того, также установлен максимальные тариф за провоз багажа.

— Плата за провоз одного места багажа и более одного места ручной клади, разрешенных к провозу в автобусах общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливается в зависимости от расстояния проезда, — пояснили в Министерстве.

Сколько составит максимальный тариф на провоз багажа:

  • до 25 км — 20 рублей;

  • от 25 до 50 км — 37 рублей;

  • от 50 до 75 км — 56 рублей;

  • от 75 до 100 км — 76 рублей;

  • от 100 до 200 км — 112 рублей;

  • за каждые последующие 100 км свыше 200 км — 37 рублей.

В транспорте Ярославля в 2025 году установленный ранее предел стоимости пересматриваться не будет. Напомним, предельные тарифы на пассажирские перевозки в автобусах областного центра составляют 39,73 рубля, в трамваях и троллейбусах — 43,08 рубля за разовую поездку. Эти суммы были установлены еще в декабре 2022 года.

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Комментарии
12
Гость
1 час
Ну значит щас и в поездах поднимут
Гость
1 час
спасибо евраев
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