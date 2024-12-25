В Ярославской области повысили максимальные тарифы на проезд в транспорте

В Ярославской области повысили максимальные тарифы на областные автобусы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С 1 января 2025 года вырастут предельные тарифы на поездки в автобусах в Ярославской области. Соответствующий приказ опубликовало областное Министерство тарифного регулирования.

— Предельный (максимальный) тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливается в размере 5,24 рубля за 1 пассажиро-километр, — указано в документе.

Речь идет о тарифах, выше уровня которых Министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также перевозчики не могут устанавливать стоимость проезда для пассажиров на областных маршрутах. В 2024 году он составлял 4,67 рубля за один пассажиро-километр.

— При расчете платы за проезд расстояние поездки определяется с учетом расположения остановочных пунктов на межмуниципальных маршрутах с точностью до десятой доли километра, — говорится в приказе.

Кроме того, также установлен максимальные тариф за провоз багажа.

— Плата за провоз одного места багажа и более одного места ручной клади, разрешенных к провозу в автобусах общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливается в зависимости от расстояния проезда, — пояснили в Министерстве.

Сколько составит максимальный тариф на провоз багажа:

до 25 км — 20 рублей;

от 25 до 50 км — 37 рублей;

от 50 до 75 км — 56 рублей;

от 75 до 100 км — 76 рублей;

от 100 до 200 км — 112 рублей;

за каждые последующие 100 км свыше 200 км — 37 рублей.