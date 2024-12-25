В Ярославской области повысили максимальные тарифы на проезд в транспорте

С 1 января 2025 года вырастут предельные тарифы на поездки в автобусах в Ярославской области. Соответствующий приказ опубликовало областное Министерство тарифного регулирования.
— Предельный (максимальный) тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливается в размере 5,24 рубля за 1 пассажиро-километр, — указано в документе.
Речь идет о тарифах, выше уровня которых Министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также перевозчики не могут устанавливать стоимость проезда для пассажиров на областных маршрутах. В 2024 году он составлял 4,67 рубля за один пассажиро-километр.
— При расчете платы за проезд расстояние поездки определяется с учетом расположения остановочных пунктов на межмуниципальных маршрутах с точностью до десятой доли километра, — говорится в приказе.
Кроме того, также установлен максимальные тариф за провоз багажа.
— Плата за провоз одного места багажа и более одного места ручной клади, разрешенных к провозу в автобусах общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок устанавливается в зависимости от расстояния проезда, — пояснили в Министерстве.
Сколько составит максимальный тариф на провоз багажа:
до 25 км — 20 рублей;
от 25 до 50 км — 37 рублей;
от 50 до 75 км — 56 рублей;
от 75 до 100 км — 76 рублей;
от 100 до 200 км — 112 рублей;
за каждые последующие 100 км свыше 200 км — 37 рублей.
В транспорте Ярославля в 2025 году установленный ранее предел стоимости пересматриваться не будет. Напомним, предельные тарифы на пассажирские перевозки в автобусах областного центра составляют 39,73 рубля, в трамваях и троллейбусах — 43,08 рубля за разовую поездку. Эти суммы были установлены еще в декабре 2022 года.