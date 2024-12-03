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Дороги и транспорт Назвали максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте Ярославля в 2025 году

Назвали максимальные тарифы на проезд в общественном транспорте Ярославля в 2025 году

Публикуем информацию властей

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Стала известна предельная стоимость проезда в общественном транспорте в 2025 году

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Министерство тарифного регулирования Ярославской области сообщило, какими будут предельные (максимальные) тарифы на проезд в общественном транспорте Ярославля в 2025 году. Для понимания это те тарифы, выше уровня которых Министерство дорожного хозяйства и транспорта, а также перевозчики не могут устанавливать стоимость проезда для пассажиров.

— На 2025 год установленный ранее предел стоимости пересматриваться не будет, — рассказали в Министерстве тарифного регулирования 29 ноября в группе во «ВКонтакте».

Сейчас в Ярославле предельные тарифы на пассажирские перевозки в автобусах составляют 39,73 рубля, в электротранспорте (трамваях и троллейбусах) — 43,08 рубля за разовую поездку. Эти суммы были установлены еще в декабре 2022 года. По факту для пассажиров цена билета составляет 34 рубля в любом транспорте при безналичной оплате и 38 рублей при оплате наличными.

Будет ли повышаться стоимость проезда для пассажиров, пока не известно.

— В настоящее время решение о размере стоимости проезда для населения Ярославля не принято, находится в процессе обсуждения, — добавили в Министерстве тарифного регулирования.

Напомним, в середине ноября власти заявляли, что индексация тарифов на проезд планируется. Однако чиновники не уточняли, речь идет о предельном тарифе или фактической стоимости оплаты за проезд пассажирами.

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