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Лето Медовый Спас в 2026 году: как привлечь жениха, удачу и богатство — главные традиции

Медовый Спас в 2026 году: как привлечь жениха, удачу и богатство — главные традиции

Праздник совпадает с началом поста

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С Медового Спаса собирают основной урожай меда | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUС Медового Спаса собирают основной урожай меда | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С Медового Спаса собирают основной урожай меда

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Медовый Спас, который также известен как Маковей, или Первый Спас, в 2026 году отмечается 14 августа. В этот же день начинается строгий Успенский пост, который продлится две недели, до 27 августа. По народным поверьям, Медовый Спас — день, когда с помощью меда и мака можно привлечь не только удачу и богатство, но и жениха. Разбираемся в традициях.

Как привлечь жениха на Медовый Спас

Считается, что именно 15 августа можно с помощью меда «прилепить» к себе кавалеров. Для этого нужно намазать немного меда на подошвы обуви и пройтись по дому. Сделать строго семь шагов и сказать: «Как этот мед сладок и к обуви липнет, так и женихи ко мне липнуть будут».

Если возлюбленный уже есть, то ускорить ситуацию с предложением руки и сердца можно с помощью ложечки свежего меда. Нужно угостить им суженного именно 14 августа и ждать счастливой совместной жизни.

Как привлечь богатство и удачу

Укус пчелы на Медовый Спас&nbsp;— добрый знак на удачу | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUУкус пчелы на Медовый Спас&nbsp;— добрый знак на удачу | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Укус пчелы на Медовый Спас — добрый знак на удачу

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Если проявить щедрость 14 августа, то это точно вернется сторицей. В этот день нужно постараться помочь нуждающимся и строго запрещено отказывать просящим в еде.

По народным поверьям, ложка меда натощак в Спас принесет финансовое благополучие, если его при этом попросить. Удачу может принести и рассыпанный в этот день на пороге мак.

Что нельзя делать в Медовый Спас

Есть и ряд запретов в этот праздник, которые стоит учитывать. На Руси говорили: «На Маковея спина отдыхает» — так что 14 августа лучше отложить тяжелый труд, ремонты и рукоделие.

Нельзя устраивать громкие и шумные застолья. Праздник совпадает с началом Успенского поста, поэтому под запретом мясо, птица, яйца, молоко и молочные продукты. Все праздничные блюда должны быть постными, на основе муки, воды, мака и меда.

Стоит воздержаться от ссор, криков и нецензурной брани. По народным поверьям, весь негатив обернется против человека и ударит с тройной силой.

ПО ТЕМЕ
Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Медовый Спас Народные приметы и поверья Удача Богатство
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