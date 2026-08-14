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Развлечения Окна ТВ Обзор «Это наша корова, и мы ее доим!» Почему закрыли сериал «Убойная сила»

«Это наша корова, и мы ее доим!» Почему закрыли сериал «Убойная сила»

Зрители попрощались с проектом, когда он был на пике популярности

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У сериала вышло шесть сезонов | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаУ сериала вышло шесть сезонов | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

У сериала вышло шесть сезонов

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«Это наша корова, и мы ее доим!» — фраза Дукалиса из первого сезона стала идеальным эпиграфом к успеху проекта. Сериал взял проверенную формулу «Улиц разбитых фонарей» (16+) (мрачный Петербург, честные менты), но добавил в нее долю здорового юмора и настоящий голливудский размах.

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

«Убойная сила» (12+) — родственный «Улицам» проект, поэтому часть героев перешла сюда вслед за сценаристом Андреем Кивиновым. Но тот же Дукалис, который и «Улицам» подарил свою мемную фразу: «Я дурак, бросай оружие», — продержался в проекте всего сезон. Сердцем сериала стали новые лица: Игорь Плахов в исполнении Константина Хабенского и Вася Рогов, которого сыграл Андрей Федорцов.

Кстати, Хабенский получил роль почти случайно. На кастинг он пришел измотанным после перелета и просто устало кивал на все предложения режиссера. Так он и получил роль рассудительного и меланхоличного опера Плахова, который создал отличный дуэт с непосредственным и импульсивным Роговым. Их экранная дружба с ссорами и шутками выглядела правдиво, — это создавало теплый и человечный фон.

Сам Хабенский в одном из интервью признавался, что был не в восторге от роли, ему хотелось играть объемных и глубоких персонажей | Источник: кадр из сериала «Убойная сила» (12+), реж. Вячеслав Никифоров, Родион Нахапетов, Александр Рогожкин и др., студия «Момент», 2000 годСам Хабенский в одном из интервью признавался, что был не в восторге от роли, ему хотелось играть объемных и глубоких персонажей | Источник: кадр из сериала «Убойная сила» (12+), реж. Вячеслав Никифоров, Родион Нахапетов, Александр Рогожкин и др., студия «Момент», 2000 год

Сам Хабенский в одном из интервью признавался, что был не в восторге от роли, ему хотелось играть объемных и глубоких персонажей

Источник:

кадр из сериала «Убойная сила» (12+), реж. Вячеслав Никифоров, Родион Нахапетов, Александр Рогожкин и др., студия «Момент», 2000 год

Режиссеры Александр Рогожкин, Виктор Бутурлин и Евгений Татарский решили уйти от «бытовых» «Улиц разбитых фонарей». К тому же бюджет позволял реализовать идеи помасштабнее. Съемки проходили в Северной Осетии, США, Франции и ЮАР.

На каждой новой локации съемочную группу ждали испытания. Например, в Каннах мэрия жестко ограничивала время и ракурсы съемок, а местная команда то и дело уходила на долгие обеды или объявляла забастовки, срывая график. А в Северной Осетии Константин Хабенский во время съемок сцены избиения напоролся виском на острый камень — рану пришлось срочно зашивать.

В 2006 году проект закрыли. Причиной стала оглушительная популярность Хабенского после «Ночного дозора» (18+). «Убойная сила» фактически создала главную кинозвезду 2000-х, для которой формат телесериала стал уже слишком тесен.

Тем не менее за эти годы Рогову и Плахову удалось главное — превратить пренебрежительное «мент» в нечто доброе и доверительное. И сегодня, вспоминая «Убойную силу», хочется просто улыбнуться и пойти по своим делам, насвистывая знакомую мелодию из заставки сериала.

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Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Сериал Телевидение Константин Хабенский
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