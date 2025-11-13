Назвали дату закрытия речной навигации в Ярославской области

Водным транспортом в 2025 году воспользовались почти полмиллиона человек. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Самыми востребованными маршрутами стали рейсы до Толги и Вакарева.

Более 60 тысяч ярославцев воспользовались электрокатамараном «Белояр». Судно «Восход» перевезло за сезон 8836 человек.