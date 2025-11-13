Назвали дату закрытия речной навигации в Ярославской области

С 17 ноября 2025 года в Ярославской области закрывается сезон речной навигации. Запрет вводится на пользование маломерными судами (лодки не более 20 метров в длину).
«Сезон пассажирский закрыт, но передвигаться по рекам еще можно. До 17 ноября разрешена навигация на маломерных судах», — поделился в социальных сетях первый заместитель правительства Ярославской области Денис Хохряков.
Итоги навигационного сезона
Водным транспортом в 2025 году воспользовались почти полмиллиона человек. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Самыми востребованными маршрутами стали рейсы до Толги и Вакарева.
Более 60 тысяч ярославцев воспользовались электрокатамараном «Белояр». Судно «Восход» перевезло за сезон 8836 человек.
В пресс-службе МЧС уточнили 76.RU, что за нарушение запрета будут выписываться штрафы — 5000 рублей.
Напомним, на зимовку уже ушли крупные судна. Так, 12 октября в последний рейс 2025 года вышел речной трамвайчик. Скоростной теплоход «Метеор» закончил работу еще раньше — 15 сентября.
Но ограничения коснутся не всех. Государственные суда, используемые для контроля и надзора, продолжат свою работу. Также запрет не касается судов особой конструкции — лодок на воздушной подушке и аэроботов.