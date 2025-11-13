НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Дороги и транспорт Назвали дату закрытия речной навигации в Ярославской области

Назвали дату закрытия речной навигации в Ярославской области

Судна начинают готовить к зимовке

1 190
Какие штрафы будут выписываться за нарушения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие штрафы будут выписываться за нарушения | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие штрафы будут выписываться за нарушения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 17 ноября 2025 года в Ярославской области закрывается сезон речной навигации. Запрет вводится на пользование маломерными судами (лодки не более 20 метров в длину).

«Сезон пассажирский закрыт, но передвигаться по рекам еще можно. До 17 ноября разрешена навигация на маломерных судах», — поделился в социальных сетях первый заместитель правительства Ярославской области Денис Хохряков.

Итоги навигационного сезона

Водным транспортом в 2025 году воспользовались почти полмиллиона человек. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Самыми востребованными маршрутами стали рейсы до Толги и Вакарева.

Более 60 тысяч ярославцев воспользовались электрокатамараном «Белояр». Судно «Восход» перевезло за сезон 8836 человек.

В пресс-службе МЧС уточнили 76.RU, что за нарушение запрета будут выписываться штрафы — 5000 рублей.

Напомним, на зимовку уже ушли крупные судна. Так, 12 октября в последний рейс 2025 года вышел речной трамвайчик. Скоростной теплоход «Метеор» закончил работу еще раньше — 15 сентября.

Но ограничения коснутся не всех. Государственные суда, используемые для контроля и надзора, продолжат свою работу. Также запрет не касается судов особой конструкции — лодок на воздушной подушке и аэроботов.

Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Комментарии
2
Гость
10 часов
Вот и зима
Гость
2 часа
Трамваи и Метеоры могли бы, спокойно плавать до середины ноября. Зачем их так рано закрывают?
Читать все комментарии
