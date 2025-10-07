НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Успевайте прокатиться: названа дата завершения навигации речных трамвайчиков в Ярославле

Успевайте прокатиться: названа дата завершения навигации речных трамвайчиков в Ярославле

Публикуем данные Минтранса

506
Названа дата завершения работы речного трамвайчика в Ярославле

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Названа дата завершения работы речного трамвайчика в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Названа дата завершения речной навигации трамвайчиков в Ярославской области. Как сообщили 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, последний день работы речного транспорта — 12 октября. После этого суда отправятся на зимовку.

«У речного порта есть своя инфраструктура, где речные трамвайчики стоят в зимний период и проходят техническое обслуживание», — пояснили редакции в Минтрансе.

Напомним, в Ярославле теплоход курсирует по маршрутам Речной вокзал, Тверицы, Верхний остров, Долматово, Иваньково, Толга. Полное расписание мы публиковали в этом материале. Стоимость билета за наличный расчет — 130 рублей, безналичный расчет — 110 рублей. Проезд по оплате «Якартой» будет стоить 55 рублей.

Ранее завершил работу «Метеор», который курсирует между Ярославлем, Рыбинском и Брейтово. Кроме того, продолжает работу катамаран «Белояр» и скоростное судно «Восход».

Мы также публиковали мнение пассажирки о работе новых «Метеоров», которые курсируют до Твери и Нижнего Новгорода.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
1
Гость
6 минут
Нафиг они нужны за такие деньги.
Читать все комментарии
Рекомендуем
