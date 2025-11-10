В Ярославской области задерживаются поезда. В чем причина

Какие рейсы задержали в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Утром 10 ноября в Ярославской области задерживаются поезда. Причиной стала незапланированная остановка поезда № 348 Санкт-Петербург — Уфа в 07:12 из-за технических обстоятельств. Для устранения неисправности направлен вспомогательный локомотив.

По состоянию на 10:40 10 ноября:

поезд № 348 Санкт-Петербург — Уфа отправился со станции Ярославль-Главный с опозданием на 2 часа 29 минут;

поезд № 46 Санкт-Петербург — Иваново проследовал станцию Нерехта с опозданием на 1 час 33 минуты.

Пригородные поезда прибыли на станцию Ярославль-Московский с опозданием:

№ 6710 Рыбинск — Ярославль — на 2 часа 1 минуту;

№ 6594 Рыбинск — Ярославль — на 1 час 9 минут.

«Северная железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов», — сообщили в пресс-службе СЖД.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» или по круглосуточному телефону 8 800 775-00-00 (звонок по России бесплатный).

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за вынужденной остановкой пассажирского поезда в Ярославской области.

«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — уточнили в ведомстве.