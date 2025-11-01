НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Выбило стекла: появились подробности остановки поезда Москва — Ярославль. Фото

Выбило стекла: появились подробности остановки поезда Москва — Ярославль. Фото

Публикуем ответ пресс-службы РЖД

674
В поезде выбило стекла | Источник: читатель 76.ruВ поезде выбило стекла | Источник: читатель 76.ru

В поезде выбило стекла

Источник:

читатель 76.ru

Вечером 31 октября произошла остановка поезда по маршруту № 106 Москва — Ярославль. Из-за этого рейс был задержан на 1 час 45 минут.

В пресс-службе РЖД Ярославля подтвердили, что транспорт затормозил из-за обрыва контактного провода. В одном из вагонов выбило стекла.

«Для осмотра пассажиров была вызвана бригада медиков. У троих зафиксировали незначительные ссадины, помощь была оказана на месте», — сообщили в пресс-службе РЖД Ярославля.

Причины обрыва провода устанавливаются.

Ранее мы публиковали, как пассажиры поезда пытались добраться до дома.

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Остановка поезда Фото
Комментарии
2
Гость
13 минут
стекла проводом выбило?
Гость
13 минут
Теперь боюсь проводов, они же взрываются
