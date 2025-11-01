Выбило стекла: появились подробности остановки поезда Москва — Ярославль. Фото

Вечером 31 октября произошла остановка поезда по маршруту № 106 Москва — Ярославль. Из-за этого рейс был задержан на 1 час 45 минут.
В пресс-службе РЖД Ярославля подтвердили, что транспорт затормозил из-за обрыва контактного провода. В одном из вагонов выбило стекла.
«Для осмотра пассажиров была вызвана бригада медиков. У троих зафиксировали незначительные ссадины, помощь была оказана на месте», — сообщили в пресс-службе РЖД Ярославля.
Причины обрыва провода устанавливаются.
